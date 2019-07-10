СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-10T11:40:08+03:00

Кто нас “летает”. Почему такой слабый уровень подготовки летчиков? 00:00 00:00

Главные темы:

- В России за год после прокурорских проверок из-за ненадлежащего уровня подготовки и прочих нарушений отстранили 425 пилотов, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. Он подчеркнул, что подготовка пилотов является ключевым вопросом безопасности пассажирских перевозок, поэтому органы прокуратуры занимаются проверкой учебных заведений гражданской авиации. Помимо отстранения 425 пилотов, была прекращена работа двух авиационных учебных центров, а Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств.

- То одно, то другое - теперь в Иркутской области пожары. Площадь лесных пожаров под Иркутском выросла до 88 тыс. гектаров.

- "С утра доить коров, а потом на уроки" - как школьница из Коми открыла свою ферму. Десятиклассница Алена Купэ из деревни Калининская выиграла грант и стала хозяйкой большого стада

- Уполномоченный при президенте по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что высказывание протоиерея Димитрия Смирнова о «слабости ума» женщин вызывают недоумение и протест. «Интеллект женщины заключается в том, чтобы его не выпячивать, поэтому пусть Господь простит ему его высказывание», — сказала Москалькова.

- Метеорологи предупредили о низком урожае гречки.

- Назван самый грязный город России. Результаты проведенного в июле 2019 года социологического опроса показали, что самым грязным городом страны по оценке жителей оказалась Махачкала. Об этом свидетельствуют данные маркетингового агентства Zoom Market. Второе и третье место рейтинга заняли Омск и Брянск, в десятку самых грязных городов России вошли также Саратов, Архангельск, Тольятти, Воронеж, Элиста, Нижний Новгород и Самара.

- Коридоры власти с Дмитрием Смирновым.

- Киев составил пособие о конфликте в Донбассе для политиков и журналистов.

- Обзор прессы с Валентином Алфимовым.

- Новости спорта с Андреем Вдовиным.