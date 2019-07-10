СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-10T15:32:02+03:00

Не дать угнать за 60 секунд 00:00 00:00

Наверное, многим знаком культовый фильм "Угнать за 60 секунд", где команда профессиональных воров ставит рекорд по количеству украденных машин за одну ночь. В ход идут самые разные средства - начиная от кирпича и заканчивая высокотехнологичными декодерами и другими электронными прибамбасами. Если отмести излишний романтизм истории, то процесс угона там выглядит весьма правдоподобно. Что ж, давайте разбираться, как защитить свою родную и ненаглядную от грязных рук негодяев. Ну, я это про машину, вы же поняли.

Итак, за последние 4 года было угнано более 240 000 автомобилей при помощи высокотехнологичных устройств. И это только по внутренней статистике Великобритании. В России, думаю, цифры тоже будут неутешительными. Самой привлекательной моделью для преступников стал Ford Fiesta, но среди пострадавших были владельцы и других марок. Жертвы - все как один - сообщали, что похитителям удалось каким-то образом обойти систему безопасности и спокойно уехать без ключа зажигания.

Давайте разбираться. На деле есть два вида девайсов, которыми пользуются злоумышленники. Первый — наиболее изысканный — коннектится к бесключевой системе доступа автомобиля и подделывает радиосигнал от оригинального ключа. Получается, что это даже не взлом системы, а ее копирование. Словно кто-то скопировал ваш ключ от домофона и зашел в подъезд. Беспроводные передатчики действуют на расстоянии нескольких метров, так что угонщику достаточно подойти к вам поближе, и сигнал будет перехвачен.

Второй метод предполагает, что вы самостоятельно взламываете замок автомобиля отмычкой, а затем используете специальное программное обеспечение, чтобы завести транспортное средство. Гаджет за считанные секунды может перепрограммировать тот же форд, так что автомобиль начнет воспринимать отмычку за реальный ключ.

Самое ужасное, что почти все необходимые для угона гаджеты можно спокойно купить на площадках типа Ебэй или Амазон. Возмущенная общественность уже обращалась с просьбой убрать такие вещи из свободной продажи. Но в ответ лишь услышала общие фразы, мол, эти устройства предназначены для автовладельцев - например, чтобы те сами могли перепрограммировать ключ зажигания, если будет потерян оригинал. Ну, определенная логика в этом и правда есть. Нельзя же запретить продавать вилки только потому, что время от времени люди ими калечатся.

А теперь делаем выводы. Просто держать ключи от автомобиля в поле зрения недостаточно. Нужно задуматься о качестве противоугонной системы. И чем полнее она будет, тем лучше. Можно установить замок-блокиратор рулевого вала, датчик движения, хорошую сигнализацию. Также можно позаботиться о том, чтобы купить для ключа специальный чехол, который блокирует внешние сигналы. Секретка, тоже считается довольно эффективным средством. Устройство размыкает цепь питания бензонасоса, реле зажигания или стартера, тем самым не позволяя завести двигатель. Конечно, существуют и другие способы защиты автомобиля. Например, весьма эффективный способ – нанесение аэрографии. Такая машина становится очень заметной, она всегда выделяется на общем фоне, что очень не нравится угонщикам.