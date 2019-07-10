Не стало Росса Перо — миллиардера, политика, учителя Трампа
Именно у Перо заимствована предвыборная программа нынешнего президента США
Не стало Росса Перо — миллиардера, политика, учителя Трампа
Главные темы:
- Не стало Росса Перо — миллиардера, политика, учителя Трампа. Именно у Перо заимствована предвыборная программа нынешнего президента США.
- "Тюленья война" 1920-1930-х годах между Норвегией и СССР.
- Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года.
- Революционер Федор Андреевич Сергеев, известный как "Товарищ Артем"