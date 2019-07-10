2019-07-10T20:35:14+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

Не стало Росса Перо — миллиардера, политика, учителя Трампа

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактахРассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Именно у Перо заимствована предвыборная программа нынешнего президента США

Не стало Росса Перо — миллиардера, политика, учителя Трампа

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Главные темы:

- Не стало Росса Перо — миллиардера, политика, учителя Трампа. Именно у Перо заимствована предвыборная программа нынешнего президента США.

- "Тюленья война" 1920-1930-х годах между Норвегией и СССР.

- Генеральный план реконструкции Москвы 1935 года.

- Революционер Федор Андреевич Сергеев, известный как "Товарищ Артем"

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