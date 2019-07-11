СЕГОДНЯ 08:03 2019-07-11T12:12:43+03:00

Сажать не всех! ФСИН и СПЧ выступили с предложением не заключать под стражу беременных, женщин с маленькими детьми и инвалидов 00:00 00:00

Главные темы:

- ФСИН и СПЧ считают необходимым запретить заключать под стражу женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных и инвалидов I и II групп (за исключением подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве). Также они предложили исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, за которые предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы "в целях более широкого применения иных мер пресечения".

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- Автовладельцы РФ считают такси более выгодным, чем личный транспорт.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.