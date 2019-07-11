2019-07-11T12:12:43+03:00
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Михаил АНТОНОВАлена МАРТЫНОВА

Сажать не всех! ФСИН и СПЧ выступили с предложением не заключать под стражу беременных, женщин с маленькими детьми и инвалидов

Михаил Антонов и Алена Мартынова - с главными темами дняМихаил Антонов и Алена Мартынова - с главными темами дня

Михаил Антонов и Алена Мартынова - с главными темами дня

Сажать не всех! ФСИН и СПЧ выступили с предложением не заключать под стражу беременных, женщин с маленькими детьми и инвалидов

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Главные темы:

- ФСИН и СПЧ считают необходимым запретить заключать под стражу женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных и инвалидов I и II групп (за исключением подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве). Также они предложили исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, за которые предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы "в целях более широкого применения иных мер пресечения".

- Грузинский турбизнес: Мы обижены на Тбилиси! Могли же подумать о нас и отложить митинги до осени. На курортном рынке Грузии - паника. Новых броней от русских нет и, похоже, не будет.

- В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой. Все эксперты предупреждают: разворачивается эпизод "переписывания" истории.

- Российские полицейские вынуждены меньше времени уделять раскрытию преступлений в угоду сбору штрафов.

- В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши.

- В коридорах власти. Президент Боливии Эво Моралес прилетел в Москву. Ждут также президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

- Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя. "Выйди, разбойник!"

- Автовладельцы РФ считают такси более выгодным, чем личный транспорт.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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В студии: Михаил АНТОНОВ, Алена МАРТЫНОВА
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