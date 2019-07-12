СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-12T21:14:10+03:00

Что может новое приложение Суперчек от Яндекса 00:00 00:00

Хорошие новости для всех, кто привык экономить свои деньги и не переплачивать за воздух. Компания Яндекс запустила приложение Суперчек для сравнения цен в обычных магазинах. Сейчас приложение может искать товары, сравнивать цены и составлять список покупок. Бета-версию приложения уже могут установить пользователи Андройда, а вот в яблоко новинку обещают завести только через месяц. Полностью вывести приложение из бета-теста компания планирует осенью этого года.

Помимо сравнения цен в приложении появится еще одна очень интересная фишка. С помощью Суперчека можно будет самостоятельно сканировать и оплачивать товары смартфоном, минуя кассу. А это значит, что можно будет забыть про бесконечные очереди, одну работающую кассу и самого главного человека в любом магазине...

К сервису уже присоединились такие сетевики, как Пятерочка, Магнит, Метро, Верный и другие. Также пользователь приложения может получить кешбэк по чеку. Для этого, вам нужно создать в приложении список покупок, выбрать магазин, в который за ними пойдете, и нажать кнопку «Получить рубли». А после покупки отсканировать штрихкод на чеке в течение 24 часов. Кешбэк будет начислен в течение трёх дней, и его можно перевести на счёт телефона или на электронный кошелёк.

В настоящее время Яндекс только тестирует детали сервиса и пытается понять, как будут собираться и храниться заказы, если вы сформировали корзину заранее. Еще один важный вопрос - это организация продажи товаров через «Суперчек» непосредственно в магазине, когда откроется возможность самостоятельно расплачиваться с гаджета и проходить мимо кассы. Думаю, здесь компания больше озабочена проблемой кражи продуктов, нежели нашим удобством.

Если сравнивать приложение с западными аналогами, то ближайший собрат Суперчека - это магазин Амазон, в котором нет кассиров вообще. Там покупатели регистрируются с помощью мобильного приложения на входе, потом просто забирают с полок необходимые товары и уходят. А деньги списываются с их счета автоматически. Любой товар здесь под присмотром и не может исчезнуть из поля зрения камер. В редких случаях требуется вмешательство сотрудника, который проверяет, куда делся товар, если его нет ни на полке, ни в тележке покупателя. В таких случаях на сцену выходит не Лена, которая делает отмену, а Максим, который знает, почему товар стал невидим.