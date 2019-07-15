СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-15T15:33:14+03:00

Мосгоризбирком выявил у кандидатов подписи умерших людей, россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов, электронные паспорта можно будет получить за день 00:00 00:00

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- Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в депутаты Мосгордумы. Об этом заявил председатель комиссии Валентин Горбунов. Он отметил, что больше всего отказов - в восьмом избирательном округе.

На данный момент зарегистрировано 187 кандидатов. Всего документы сдали почти 300 человек. Комиссия не засчитала подписи избирателей, выявив нарушения. Кандидат в депутаты Мосгордумы Дмитрий Гудков рассказал, как лишился голосов.

Член Общественной палаты, юрист Илья Ремесло уверен, что большинство нарушений связано с использованием данных умерших людей при сборе подписей.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов призвал кандидатов не оказывать давление на комиссию. Он отметил, что некоторые размешают петиции, проводят несанкционированные митинги. Также Горбунов сообщил, что в избирком поступило 200 петиций с одинаковым текстом с разных электронных адресов.

В воскресенье у здания Мосгоризбиркома прошел несанкционированный митинг "За допуск независимых кандидатов на выборы". Сотрудники полиции призвали участников акции разойтись. МВД сообщило о 25 задержанных.

- Следствие просит заключить под арест основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Его подозревают в мошенничестве. Как сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Мазурова обвиняют в краже больше трех миллиардов долларов. Эти деньги были похищены у Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка.

- Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов. Сейчас такая возможность доступна жителям малонаселённых пунктов. Но к программе планируют присоединиться федеральные торговые сети. Снимать деньги в магазине можно будет при совершении любой покупки.

Несмотря на то, что в крупных городах хорошо развита сеть банкоматов, услуга окажется востребованной, - считает директор института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.

- В Совфеде рассказали, что может остановить конфликт в Донбассе. Как заявил глава Комитета по международным делам Константин Косачев, прекратить войну в республиках способен Евросоюз - всего одним звонком на Украину. Сенатор отметил, что вместо этого и Брюсселю, и Киеву выгодно перекладывать ответственность на Москву.

- Россияне могут получить дополнительный выходной день. С такой инициативой выступило министерство труда и социальной защиты. Отгул предоставят работникам от 40 лет для прохождения ежегодной диспансеризации.

На серьёзный медосмотр может понадобиться от двух до трёх дней, - отмечает проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. По его словам, в итоговом документе Минтруду необходимо увеличить число выходных, как это сделано для лиц предпенсионного и пенсионного возрастов.

- Электронный российский паспорт можно будет оформить за один день - в специальной криптокабине. Услуга должна появиться в этом месяце в Москве, Московской области, Туле и Краснодаре.

Директор национального центра цифровой экономики МГУ Татьяна Ершова считает, что это очередной шаг к переводу всех документов в электронный формат.

- В Роскачестве рассказали как вычислить телефонного мошенника. Эксперты отметили, что следует насторожиться, если незнакомый интересуется денежными переводами, представляясь сотрудником банка - это один из самых распространенных способов обмана - подчеркнул руководитель центра цифровой экспертизы Антон Куканов.