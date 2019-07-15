2019-07-15T17:31:47+03:00
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Антипинский НПЗ задолжал Сбербанку 3 млрд долларов, следователи задержали устроившего смертельное ДТП водителя автобуса

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Елена Афонина - с главными темами дня

Антипинский НПЗ задолжал Сбербанку 3 млрд долларов, следователи задержали устроившего смертельное ДТП водителя автобуса

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Главные темы:

- Сбербанк сообщил, что уголовное дело против основателя нефтегазоовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению банка в связи с ситуацией на антипинском нефтеперерабатывающем заводе.

Антипинский НПЗ — самый мощный в России из независимых. Он находится в процедуре банкротства. Долг компании - пять миллиардов долларов, три из которых - задолженность Сбербанку.

- Следователи задержали водителя пассажирского автобуса, который попал в смертельное ДТП на трассе в Башкирии. У транспортной компании, выполнявшей рейс, затребованы документы для изучения.

Как выяснила корреспондент "Комсомольской правды" Эльвина Апарина, водителя автобуса неоднократно штрафовали на нарушение правил дорожного движения.

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