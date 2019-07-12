2019-07-12T18:06:25+03:00
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Елена АФОНИНАДина КАРПИЦКАЯ

«Здесь гнездится злой петух». На доме грузинского журналиста Георгия Габунии появилась ехидная табличка

Грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире нанес личные оскорбления президенту России. Сограждане в долгу не осталисьГрузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире нанес личные оскорбления президенту России. Сограждане в долгу не осталисьФото: YouTube

Обо всех подробностях этой истории из Тбилиси рассказывает наш спецкор Дина Карпицкая

«Здесь гнездится злой петух». На доме грузинского журналиста Георгия Габунии появилась ехидная табличка

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На доме грузинского журналиста Георгия Габунии появилась табличка. На ней по-грузински написано "Здесь гнездится злой петух". Телеведущий "Рустави-2", который оскорбил Путина, живет в Тбилиси, там сейчас находится наш специальный корреспондент Дина Карпицкая. В прямом эфире Радио "Комсомольская правда" она рассказала все подробности.

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