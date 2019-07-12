СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-12T18:06:25+03:00

«Здесь гнездится злой петух». На доме грузинского журналиста Георгия Габунии появилась ехидная табличка 00:00 00:00

На доме грузинского журналиста Георгия Габунии появилась табличка. На ней по-грузински написано "Здесь гнездится злой петух". Телеведущий "Рустави-2", который оскорбил Путина, живет в Тбилиси, там сейчас находится наш специальный корреспондент Дина Карпицкая. В прямом эфире Радио "Комсомольская правда" она рассказала все подробности.