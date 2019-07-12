«Здесь гнездится злой петух». На доме грузинского журналиста Георгия Габунии появилась ехидная табличка
Обо всех подробностях этой истории из Тбилиси рассказывает наш спецкор Дина Карпицкая
«Здесь гнездится злой петух». На доме грузинского журналиста Георгия Габунии появилась ехидная табличка
На доме грузинского журналиста Георгия Габунии появилась табличка. На ней по-грузински написано "Здесь гнездится злой петух". Телеведущий "Рустави-2", который оскорбил Путина, живет в Тбилиси, там сейчас находится наш специальный корреспондент Дина Карпицкая. В прямом эфире Радио "Комсомольская правда" она рассказала все подробности.