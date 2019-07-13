СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-13T15:28:25+03:00

Россиянам предрекают увеличение трат на еду, "Спектр-РГ" запустят в космос в субботу днем, стартовал чемпионат России по футболу 00:00 00:00

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- Иркутская область, Красноярский край, а теперь и Тува… Из-за сильных дождей в республику пришла «большая вода», сообщил ее глава Шолбан Кара-Оол. Село Хондергей Дзун-Хемчикского района оказалось отрезанным, подтоплено 77 дворов жилых домов.

- Накануне стало известно, что жертвами стихии в Туве стали 9 человек, семеро из которых дети. Трагедия произошла на реке Шуй. В автомобиле «УАЗ» с чабанской стоянки возвращались две семьи вместе с детьми. Автомобиль подхватило течением и перевернуло. Как сообщил глава республики Шолбан Кара-Оол: "Двое пассажиров были высажены из салона перед въездом в реку. Когда автомашина начала тонуть, еще двоим удалось выплыть. Как выяснилось, один из погибших готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки." 12 и 13 июля были объявлены в Тыве днем траура.

- Эксперты прогнозируют: россияне будут больше тратить на еду. "Это неизбежно из-за падения реальных доходов и высокой инфляции", - говорится в исследовании потребительского индекса Иванова, проведённого Сбербанком.

- Сегодня стартует ракета "Протон-М", которая выведет в космос астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ". Запуск пройдет с космодрома Байканур в 15:30 по Москве.

- Главе турецкого Минобороны пришлось оправдываться перед главой Пентагона: зачем они покупают у России зенитно-ракетный комплекс С-400. Накануне в Турцию приземлились три транспортных самолета Ил-76, которые доставили в республику российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Это все в рамках договоренностей между президентами двух стран.

- Стартовал лучший футбольный турнир современности - очередной сезон чемпионата России. Через год мы узнаем, кто из 16 команд страны наденет на себя золотые медали.