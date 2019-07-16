2019-07-16T13:58:11+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Парад партизанских отрядов, смерть певца Петра Лещенко, последний концерт Владимира Высоцкого

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот деньМихаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день

Парад партизанских отрядов, смерть певца Петра Лещенко, последний концерт Владимира Высоцкого

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16 июля. В этот день в разные годы:

1944 год - в Минске проходит парад партизанских отрядов.

1954 год - умирает певец Петр Лещенко.

1968 год - начало Чехословацких событий.

1980 год - последний концерт Владимира Высоцкого.

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