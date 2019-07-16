Парад партизанских отрядов, смерть певца Петра Лещенко, последний концерт Владимира Высоцкого
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Михаил Антонов с обзором событий, произошедших в этот день
Парад партизанских отрядов, смерть певца Петра Лещенко, последний концерт Владимира Высоцкого
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16 июля. В этот день в разные годы:
1944 год - в Минске проходит парад партизанских отрядов.
1954 год - умирает певец Петр Лещенко.
1968 год - начало Чехословацких событий.
1980 год - последний концерт Владимира Высоцкого.