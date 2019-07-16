2019-07-16T22:09:49+03:00
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Александр ГУРНОВ

Александр Гурнов: Эрдоган планирует использовать С-400 в Сирии и попытается выдавить оттуда США

Александр ГурновАлександр ГурновФото: Олег РУКАВИЦЫН

Известный журналист - о планах Турции на мировое господство, военную угрозу для России, расколе в США и обмене Кирилла Вышинского на украинских моряков

Александр Гурнов: Эрдоган планирует использовать С-400 в Сирии и попытается выдавить оттуда США

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Главные темы:

- Поставки С-400 в Турцию встревожили Евросоюз.

- Предвыборная кампания в США: шансы Трампа на этот раз.

- Что будет с Германией и Европой, если болезнь Меркель не пройдёт?

- Обмен пленными. Новый этап отношений с Украиной?

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