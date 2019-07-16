Александр Гурнов: Эрдоган планирует использовать С-400 в Сирии и попытается выдавить оттуда США
Известный журналист - о планах Турции на мировое господство, военную угрозу для России, расколе в США и обмене Кирилла Вышинского на украинских моряков
Александр Гурнов: Эрдоган планирует использовать С-400 в Сирии и попытается выдавить оттуда США
Главные темы:
- Поставки С-400 в Турцию встревожили Евросоюз.
- Предвыборная кампания в США: шансы Трампа на этот раз.
- Что будет с Германией и Европой, если болезнь Меркель не пройдёт?
- Обмен пленными. Новый этап отношений с Украиной?