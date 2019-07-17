СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-17T13:51:32+03:00

В Сибири возможна экологическая катастрофа, выросла закредитованность россиян, Россию продолжают обвинять в гибели рейса МН-17 00:00 00:00

Главные темы:

- В Туве вели режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. В регионе после сильных ливней поднялся уровень воды в реках. Синоптики прогнозируют, что осадки будут идти всю неделю.

- Изменения климата в Сибири приведут к большему числу наводнений. Такими наблюдениями поделились учёные из Сибирского федерального университета.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело после отравления детей в лагере отдыха под Евпаторией. Там были госпитализированы больше 50 человек. К проверке подключился Роспотребнадзор - специалисты устанавливают источник инфекции.

- Долги россиян перед банками выросли в полтора раза за 5 лет. Общая задолженность населения составила 16 триллионов рублей. Чтобы расплатиться по кредитам, заемщику в среднем нужно 11 зарплат. Руководитель по защите прав предпринимателей "Опоры России" Алексей Петропольский отмечает, что россияне вынуждены оформлять новые займы, чтобы расплатиться со старыми.

- В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США. Информация появилась в докладе члена парламентской ассамблеи. Документ был подготовлен еще в апреле, однако на него обратили внимание только сейчас. В отчете было описано расположение 150 единиц американского ядерного вооружения. Как следует из доклада, бомбы размещены на базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

- Канцлер Германии Ангела Меркель отмечает юбилей - ей исполнилось 65 лет. У власти "железная фрау" уже почти четырнадцать лет - это рекорд среди лидеров Евросоюза.

- Москва не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу крушения малазийского Боинга в небе над Донбассом. Об этом сообщил российский посол в Амстердаме Александр Шульгин. Вместе с тем, он не исключил, что голландская сторона может предпринять какие-то действия по линии своего посольства в Москве. Ранее Евросоюз потребовал от России признать ответственность за гибель пассажиров рейса МН-17. Декларация Совета Европы также призывает Москву приступить к полномасштабному сотрудничеству в рамках проводимого расследования.