СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-17T14:44:34+03:00

FaceApp взорвал социальные сети 00:00 00:00

Если заглянуть в инстаграм большинства знаменитостей, можно заметить интересное явление, которое буквально противоречит законам природы. С годами они не стареют, а порой даже наоборот - выглядят только лучше. Морщины обходят их лица стороной, а седина не знает об их существовании. Однако макияж, ботокс и уколы молодости оказались бессильны перед приложением, которое способно любого отправить в будущее.. эдак лет на 20-30. И показать, как будут выглядеть наши достопочтенные лица.

Приложение FaceApp вернулось на первые места в магазинах приложений в России, США и других странах. Это произошло после того, как фильтр, который «состаривает» людей на фотографиях, стал набирать бешеную популярность. Взлёт приложения в начался 9 июля — тогда оно занимало 475 место в общем рейтинге приложений Эпл в России. А уже к 15 июля сервис занял первые места во всем мире.

В России волна стариковских портретов началась с легкой руки телезвезд. Свои постаревшие лица первыми опубликовали Михаил Галустян, Гарик Харламов, Настасья Самбурская и многие другие. А потом пользователи сами начали экспериментировать с фотографиями политиков, певцов и актеров. Благодаря приложению мы увидели постаревшего Баскова, Киркорова, Собчак и Бузову. Под раздачу попали почти все знаменитости. Некоторые фотографии были настолько реалистичны, что в комментариях звучали предположения, что именно так некоторые звезды выглядят без грима.

FaceApp появился в 2017 году. Создал его выходец из «Яндекса» Ярослав Гончаров. Помимо эффекта «старения» в сервисе есть и другие фильтры — например, можно добавить на фото улыбку или использовать эффект «омоложения». По словам разработчиков, они стараются достичь фотореализма, вне зависимости от того, что вы хотите изменить - будь то улыбка, смена пола или возраста. Команда Фейсэпа опрашивала пользователей, чтобы понять, воспринимаются ли обработанные снимки, как картинки или же как реальные фотографии.

Под “капотом” у приложения нейросеть, которая анализирует изображение, раскладывая его на значимые особенности. Выбирая необходимый фильтр, например, добавляя на фотографии улыбку, приложение определяет зону улыбки и меняет ее на типичные значения для среднего улыбающегося человека. Таким образом, на фото меняется именно та деталь, которую вы выбрали.

Сервис продаёт подписку с дополнительными фильтрами, отменой рекламы и возможностью убрать водяной знак с названием приложения. Но все главные возможности приложения остаются бесплатными.