«Grooppah krovee»: Как Metallica пела хит «Кино»
На следующий день после концерта в сеть попала шпаргалка, по которой американская группа пела песню Цоя
Андрей Турецкий побывал на концерте и рассказывает, как дело было
«Grooppah krovee»: Как Metallica пела хит «Кино»
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В Москве отгремел концерт культовой группы "Металлика". Главным сюрпризом для российских фанатов стало исполнение калифорнийской четверкой кавер-версии бессмертной "Группы крови" Виктора Цоя. На концерте побывал и подпевал Андрей Турецкий.