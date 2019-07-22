2019-07-22T18:09:24+03:00
Мир музыки
Елена АФОНИНААндрей ТУРЕЦКИЙ

«Grooppah krovee»: Как Metallica пела хит «Кино»

На следующий день после концерта в сеть попала шпаргалка, по которой американская группа пела песню ЦояНа следующий день после концерта в сеть попала шпаргалка, по которой американская группа пела песню Цоя

Андрей Турецкий побывал на концерте и рассказывает, как дело было

«Grooppah krovee»: Как Metallica пела хит «Кино»

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В Москве отгремел концерт культовой группы "Металлика". Главным сюрпризом для российских фанатов стало исполнение калифорнийской четверкой кавер-версии бессмертной "Группы крови" Виктора Цоя. На концерте побывал и подпевал Андрей Турецкий.

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