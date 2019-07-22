22 Июль 19:03 2019-07-23T00:18:48+03:00

В Киеве празднуют смену власти, четверть питьевой воды в России оказалась поддельной, осуждённым дадут работу на крупных предприятиях 00:00 00:00

Главные темы:

- Ушел в отрыв. Партия Зеленского - безоговорочный лидер на выборах в Раду.

Итоги выборов в парламент Украины свидетельствуют о том, что народ устал от политики запугивания - так считают в министерстве иностранных дел России. В дипведомстве рассчитывают, что новый состав Верховной Рады мудро использует кредит доверия людей.

По итогам обработки 80% бюллетеней партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство. За нее проголосовали больше 40% избирателей. На втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь", которую, среди прочих, возглавляет Юрий Бойко.

- Четверть питьевой воды в России оказалась поддельной. В некоторых регионах на полках магазинов почти 80% контрафактной продукции - об этом рассказал директор Ростеха Сергей Чемезов.

По его мнению, нужно ввести обязательную маркировку бутилированной воды. С таким же предложением недавно выступил Роспотребнадзор. В ведомстве посчитали, что это остановит производство и оборот контрафактной продукции в России.

- Осуждённые смогут работать на крупных предприятиях. Новый закон позволит открывать филиалы колоний-поселений и исправительных центров там, где есть работа для заключённых. Соответствующие поправки уже внесены в Уголовно-исполнительный кодекс.

Создание филиалов может быть экономически невыгодным для владельцев предприятий, - отмечает юрист Валерий Зинченко.

- Россияне стали чаще жаловаться на незаконную обработку персональной информации. За первое полугодие в Роскомнадзор поступило больше 25 тысяч таких обращений, что на 44% больше, чем в прошлом году. В незаконной передаче личных данных россияне обвиняют кредитные учреждения, владельцев интернет-сайтов и организации ЖКХ.

Специалист в области информационной безопасности Аристарх Гутман считает, что эту проблему нужно решать на законодательном уровне.

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