2019-08-06T16:17:45+03:00
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«Ни один кадр не стоит жизнь, но заранее не знаешь его цену»: Пять лет назад погиб Андрей Стенин

Со дня гибели фотокорреспондента «России сегодня» прошло ровно пять летСо дня гибели фотокорреспондента «России сегодня» прошло ровно пять летФото: Александр КОЦ

Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента Андрея Стенина. Военкор «КП» Александр Коц вспоминает погибшего на Донбассе фотокора МИА «Россия сегодня»

«Ни один кадр не стоит жизнь, но заранее не знаешь его цену»: Пять лет назад погиб Андрей Стенин

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Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента Андрея Стенина. Он погиб в августе 2014-го, попав под обстрел украинских силовиков возле села Дмитровка на востоке Украины. Сегодня исполняется ровно пять лет с момента его смерти.

С нами в студии специальный корреспондент "Комсомольской правды" и друг Андрея Стенина - Александр Коц.

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