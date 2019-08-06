СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-06T16:17:45+03:00

Со дня гибели фотокорреспондента «России сегодня» прошло ровно пять лет Фото: Александр КОЦ

«Ни один кадр не стоит жизнь, но заранее не знаешь его цену»: Пять лет назад погиб Андрей Стенин 00:00 00:00

Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента Андрея Стенина. Он погиб в августе 2014-го, попав под обстрел украинских силовиков возле села Дмитровка на востоке Украины. Сегодня исполняется ровно пять лет с момента его смерти.

С нами в студии специальный корреспондент "Комсомольской правды" и друг Андрея Стенина - Александр Коц.