«Ни один кадр не стоит жизнь, но заранее не знаешь его цену»: Пять лет назад погиб Андрей Стенин
Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента Андрея Стенина. Военкор «КП» Александр Коц вспоминает погибшего на Донбассе фотокора МИА «Россия сегодня»
«Ни один кадр не стоит жизнь, но заранее не знаешь его цену»: Пять лет назад погиб Андрей Стенин
Генпрокуратура Донецкой народной республики определила предварительный круг подозреваемых в гибели фотокорреспондента Андрея Стенина. Он погиб в августе 2014-го, попав под обстрел украинских силовиков возле села Дмитровка на востоке Украины. Сегодня исполняется ровно пять лет с момента его смерти.
С нами в студии специальный корреспондент "Комсомольской правды" и друг Андрея Стенина - Александр Коц.