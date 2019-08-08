2019-08-09T01:31:14+03:00
Эксклюзив
Стас ТЫРКИН

Квентин Тарантино: Я не считаю себя Богом

Тарантино не был в Москве с 2004 года, когда он привозил в Россию вторую часть своей эпопеи «Килл Билл»Тарантино не был в Москве с 2004 года, когда он привозил в Россию вторую часть своей эпопеи «Килл Билл»Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед российской премьерой нового блокбастера «Однажды… в Голливуде» культовый режиссер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» Стасу Тыркину

Квентин Тарантино: Я не считаю себя Богом

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В прокат выходит новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Режиссер приехал в Москву представлять свою работу. Это второй визит Тарантино в российскую столицу. В первый раз он был здесь в 2004-м, когда представлял ленту «Убить Билла- 2». На этой неделе режиссер погулял по Москве, побывал в Кремле и дал эксклюзивное интервью кинообозревателю "Комсомольской правды" Стасу Тыркину.

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