Квентин Тарантино: Я не считаю себя Богом
Перед российской премьерой нового блокбастера «Однажды… в Голливуде» культовый режиссер дал эксклюзивное интервью кинообозревателю «КП» Стасу Тыркину
Квентин Тарантино: Я не считаю себя Богом
В прокат выходит новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Режиссер приехал в Москву представлять свою работу. Это второй визит Тарантино в российскую столицу. В первый раз он был здесь в 2004-м, когда представлял ленту «Убить Билла- 2». На этой неделе режиссер погулял по Москве, побывал в Кремле и дал эксклюзивное интервью кинообозревателю "Комсомольской правды" Стасу Тыркину.