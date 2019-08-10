10 Авг. 19:03 2019-08-10T22:21:26+03:00

Полиция начала задерживать людей после призывов организаторов митинга «погулять» 00:00 00:00

В эти минуты в Москве идут задержания. Как сообщает ОВД-ИНФО, в центре столицы к этому часу задержаны 106 человек. Ранее завершился согласованный митинг. По данным МВД, днем на проспекте Сахарова собралось 20 тысяч человек. Данные от "Белого счетчика" - около 50 тысяч. Цель организаторов — регистрация независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Заявленное число участников — до 100 тысяч.

На митинге выступили реперы Оксимирон и Фейс, Леонид Парфенов, видеоблогеры Данил Поперечный и Эльдар Джарахов. Также на проспект пришел журналист Юрий Дудь.

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь была задержана еще до начала акции. Как сообщили в МВД, организаторы митинга на проспекте Сахарова обратились в полицию с заявлением о том, что Соболь собирается устроить провокации.

До вечера в центре Москвы перекрыто движение автомобильного транспорта.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала на своей странице в соцсети, что согласованные акции дают гражданам возможность реализовать свое гражданское право на свободу слова и собраний. В то же время они позволяют части гражданского общества и власти услышать друг друга и постараться наладить конструктивный диалог.

Глава СПЧ Михаил Федотов по итогам согласованного митинга похвалил полицию за работу. По оценке правозащитника, акция прошла нормально, правоохранители, цитата, действовали очень хорошо.

По данным ОВД-ИНФО к этому часу в 4 городах задержаны 196 человек. 106 в Москве, 78 в Санкт-Петербурге, 10 в Ростове на Дону и 2 в Брянске.

В этим минуты продолжаются задержания участников несогласованной акции в Петербурге. Полиция перекрыла проезжую часть на Невском проспекте.