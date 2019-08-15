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Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Медведев поручил наградить экипаж Airbus A321 за героизм

Пилот совершившего аварийную посадку самолета Дамир Юсупов.Пилот совершившего аварийную посадку самолета Дамир Юсупов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Благодаря профессиональным действиям пилотов удалось избежать пожара и гибели людей

Медведев поручил наградить экипаж Airbus A321 за героизм

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Пресс-секретарь президента назвал героями летчиков, которые посадили самолет на поле в Подмосковье. Дмитрий Песков также отметил, что расследование авиаинцидента должно быть проведено оперативно.

Глава Росавиации назвал решение экипажа самолета A321 сесть на поле "единственно верным". Александр Недько добавил, что оснований для проверки авиакомпании "Уральские авиалинии" и аэропорта "Жуковский" нет.

Система отпугивания птиц была в рабочем состоянии в момент взлета Аirbus А321 из аэропорта Жуковского - об этом сообщили в Летно-исследовательском институте им. Громова. По мнению орнитолога Александра Сорокина, чп произошло из-за свалки мусора в Подмосковье.

Между тем, в Минэкологии Подмосковья опровергли предположение, что причиной жесткой посадки А321 стали свалки.

Проблемы у самолета, вылетевшего в Симферополь начались в левом двигателе. Сажать лайнер пришлось вручную, - рассказал в эфире телеканала Россия-24 второй пилот Георгий Мурзин.

Пока в небе пилоты делали все возможное, чтобы спасти людей, на земле тоже пытались помочь. Один из очевидцев видел, как лайнер садится в поле и вызвал экстренные службы.

В первые минуты после жесткой посадки, когда пассажиры уже покинули лайнер, на поле была паника.

Общий налет командира экстренно севшего самолета Дамира Юсупова составляет больше трех тысяч часов.

Его жена рассказала, что вся семья в шоке от произошедшего.

Гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что аварийная посадка была выполнена корректно, пилоты не допустили возгорания воздушного судна. В авиакомпании есть специальный тренажер, на котором летчики отрабатывают похожие ситуации.

Многие пассажиры лайнера, который совершил экстренную посадку в Подмосковье отказались лететь другими рейсами. Люди напуганы и не могут оправиться после шока. Один из пассажиров, 12-летний Виктор Бабин рассказал, что его семья еще долго не согласится на полет.

Тем временем, в Крыму ждут тех, кто все-таки решился лететь после пережитого стресса.

Число пострадавших в результате аварийной посадки самолета в Подмосковье возросло до 55. На госпитализацию были направлены семь человек - об этом сообщили в пресс-службе минздрава.

Главврач раменской больницы Андрей Фадеев, куда были доставлены пассажиры лайнера, рассказал о состоянии пострадавших.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник считает, что трагедии удалось избежать, благодаря профессиональным действиям экипажа.

Летчик первого класса Андрей Красноперов рассказал, что избежать столкновения самолета с птицей невозможно, каким бы современным он не был.

Аварийно севший в Подмосковье самолет подлежит списанию. Воздушное судно с поля будет эвакуировано с после разрешения комиссии по расследованию, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Тем временем режиссер Александр Митта, который снял советский двухсерийный кинороман "Экипаж", рассказал, что пилоты, посадившие лайнер на поле - настоящие герои.

Пассажиры экстренно севшего самолета получат денежную компенсацию. Люди, летевшие рейсом Москва-Симферополь, были застрахованы. О том, на какие компенсации могут рассчитывать пассажиры, - рассказал юрист Андрей Лухин.

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