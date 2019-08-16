2019-08-16T21:21:39+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Рухнувшая стена раздавила рабочих,Серебренников экономил деньги, а не разбазаривал, клиенты Сбербанка смогут платить с помощью отпечатков пальцев

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Рухнувшая стена раздавила рабочих,Серебренников экономил деньги, а не разбазаривал, клиенты Сбербанка смогут платить с помощью отпечатков пальцев

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Главные темы:

- В Ленинградской области погибли двое рабочих. На них рухнула стена дома. Подробнее - корреспондент «Комсомольской правды» Надежда Фаткуллина.

- Экспертиза установила, что проект режиссера Кирилла Серебренникова был значительным культурным явлением и стоил больше выделенных из бюджета средств - об этом указано в отчете, который зачитала судья Мещанского суда Москвы.

Адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов объяснил журналистам, что на реализацию театрального проекта государство выделило 216 миллионов рублей, в то время как его реальная стоимость с учетом налогов - больше 300 миллионов. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что "Седьмая студия" сэкономила около 80 миллионов рублей - отметил адвокат, подчеркнув, что защита удовлетворена выводами экспертизы.

Юрист Тимур Маршани считает, что с вновь открывшимися обстоятельствами следствию будет сложнее доказать вину Серебренникова.

- Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки в магазинах с помощью отпечатка пальца или через сканер лица.

Для получения услуги нужно привязать биометрические данные к карте: зарегистрироваться, вставить карту в ридер биотерминала, придумать пароль и предоставить отпечаток пальца или изображение лица.

Эксперт сервиса «Битрикс24» Сергей Кулешов считает, что такая система хорошо защищена от кражи информации, потому что отпечатки пальцев подделать невозможно.

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