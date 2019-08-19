СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-19T15:49:31+03:00

Госдума расследует иностранное вмешательство в акции протеста, убившему свою семью подростку будет назначена психиатрическая экспертиза, россияне требуют наградить спасшую пассажиров стюардессу 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В понедельник Госдума проведет внеочередное заседание по делу об иностранном вмешательстве в выборы. В начале месяца фракции нижней палаты парламента выступили за расследование иностранного влияния на внутренние дела России.

Как заявила в интервью Радио "Комсомольская правда" официальный представитель МИДа Мария Захарова, западные СМИ пытаются воздействовать на мнение граждан во время массовых акций протеста.

Собрать внеочередное заседание предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что помимо всего прочего нужно расследовать иностранное финансирование протестов.

- Ульяновские следователи назначили посмертную психиатрическую экспертизу подростку, который убил свою семью. По мнению правоохранителей, 16-летний школьник страдал шизофренией.С подробностями корреспондент "Комсомольской правды" Лика Исаева.

Главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения Анна Портнова рассказала, что семья могла списывать на усталость проявление психических проблем у подростка.

В воскресенье в одном из домов в селе Патрикеево Ульяновской области подросток убил всю семью, а затем покончил с собой. Он оставил записку, в которой признался, что не хочет больше жить, а родственников "заберет с собой".

- Россияне требуют наградить Елену Лапуцкую - стюардессу, которая спасла 43-х пассажиров рейса Улан-Удэ - Нижнеангарск в июне этого года. О ее подвиге вспомнили после инцидента с А321 в Жуковском.

Как рассказала Елена Лапуцкая "Комсомольской правде" - она не ждет наград, но хочет скорее вернуться к работе. Сразу после ЧП в Жуковском она связалась с пилотом Дамиром Юсуповым, который посадил А321 на кукурузное поле и поблагодарила за профессионализм.

Авиакатастрофа рейса "Улан-Удэ - Нижнеангарск" произошла 27-го июля этого года. У Ан-24 во время полета заглох один из двигателей. При посадке воздушное судно съехало со взлетно-посадочной полосы, врезалось в здание очистных сооружений, которое находилось за забором аэропорта, и загорелось. Двое пилотов погибли.

Благодаря Елене Лапуцкой все пассажиры выжили. Она была единственным бортпроводником на борту и за считанные минуты провела эвакуацию. Сама Елена Лапуцкая серьезно пострадала: выбивая двери аварийного выхода, она сломала три ребра и повредила ногу.