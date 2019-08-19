2019-08-19T18:12:28+03:00
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Елена АФОНИНА@radio_kp

Школьник мог убить семью из-за компьютерных игр, 700 тысяч россиян бросили работу, Беларусь задолжала России больше всех, названы регионы с самым доступным бензином

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

Школьник мог убить семью из-за компьютерных игр, 700 тысяч россиян бросили работу, Беларусь задолжала России больше всех, названы регионы с самым доступным бензином

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Главное. О чем говорит страна:

- Таганский суд Москвы вернул дело Дарьи Сосновской. В бумаге нашли нарушения, документ отправили обратно в полицию, - сообщила адвокат Сосновской Татьяна Молоканова

Ранее в сети появилось видео, на котором полицейский бьёт девушку в живот при задержании на незаконном митинге в столице. Сама Дарья Сосновская заявила, что просто вышла из магазина и увидела, как силовики ведут под руки инвалида. Она сделала им замечание, за что ее задержали, и ударили кулаком в живот. Медики также диагностировали у девушки сотрясение мозга. Дело на контроле в следственном комитете.

- У 16-летнего школьника, который убил свою семью в Ульяновской области, была зависимость от компьютерных игр. Об этом его отец рассказал в беседе с Пятым каналом.

Родственница подростка рассказала, что школьник мог пойти на преступление из-за мести. По словам Наталии Ширмановой семья планировала уехать на свадьбу к тете, но детей не пригласили. Подросток должен был остаться дома вместе с двоюродной сестрой Дашей и ухаживать за четырехлетними близняшками. По мнению Ширмановой, запрет на поездку, возможно, стал причиной трагедии - передает РИА Новости.

- Число экономически активных россиян снизилось на семьсот тысяч с начала года - сообщили в Счетной палате. В ведомстве считают, что это сдерживает экономический рост в стране. Сейчас число работающих граждан составляет почти 70 миллионов человек.

Экономист Денис Ракша предполагает, что россияне, которые исчезли из списка экономически активных, стали получать "черную" зарплату. По его словам, это никак не отражается на экономике страны.

- Стали известны крупнейшие должники России. Более полутора десятка стран задолжали Москве порядка 27 миллиардов долларов.

На первом месте находится Белоруссия. По данным Минфина, долг перед нашей страной составляет более семи с половиной миллиарда долларов. На втором месте – Украина. Её долг около четырёх миллиардов долларов. В свою очередь, украинские власти признают лишь 610 миллионов долларов. На третьем месте Венесуэла с долгом в три миллиарда долларов, который должен быть погашен к 2027 году.

Также в список вошли Куба, Бангладеш, Кипр, Индия, Йемен и другие.

- Названы регионы с самым доступным бензином. Рейтинг, составленный агентством Риа Новости, возглавляет Ямало-Ненецкий автономный округ. На среднемесячную зарплату жители региона могут позволить себе больше двух тысяч литров топлива.

На втором месте расположилась Москва, бронза досталась Ненецкому автономному округу.

Меньше всего бензина могут купить жители республик Северного Кавказа. Так, самые низкие показатели отмечаются в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

- Минздрав предложил проводить физкульт-брейки на рабочих местах. Ведомство разработало специальную программу "Укрепление здоровья работающих". В числе возможных комплексов физических упражнений значатся зарядка, офисная йога и пилатес. Проводить такие оздоровительные физкульт-минутки рекомендуются не меньше одного раза в день.

Как говорится в документе, перерыв на спорт поможет снять напряжение, стресс и утомляемость.

Предприниматели скептически отнеслись к идее Минздрава. По мнению первого вице-президента Агропромышленного Комплекса Эльвиры Агурбаш, такая инициатива не должна носить обязательный характер.

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