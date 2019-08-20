СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-20T17:00:38+03:00

Путин высказался о московских митингах, на М4 огромные пробки, банковские карты предложили блокировать при подозрительных платежах 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Государственной думе оценили итоги встречи Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Россия и Франция сделали шаг вперед в двусторонних отношениях, а также в развязке сложных узлов современной международной политики - так считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

На прошедшей встрече главы двух стран обсудили вопросы сирийского и ливийского урегулирования, а также активизации нормандского формата для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

Перед тем, как приступить к обсуждению мировой повестки, лидеры провели пресс-конференцию. Один из первых вопросов, который задали Владимиру Путину - вернется ли Россия в формат большой восьмерки.

Прессу также интересовали внутриполитические темы России. Журналисты спросили Путина о московских митингах. Не осталась без внимания тема аварии в Архангельской области. Владимир Путин заверил журналистов, что угрозы нет, ситуация находится под контролем.

- Автомобилисты продолжают жаловаться на многокилометровые пробки на трассе М-4 Дон. Ежедневно люди, которые едут в отпуск на машине, тратят в заторах под Воронежем по несколько часов. Предприимчивые местные жители придумали бизнес - готовы показать свободный объезд за 750 рублей. С подробностями - корреспондент "Комсомольской правды" Станислав Шевченко.

- В Нижегородской области продолжают искать пропавшую пятилетнюю девочку. К поискам ребенка подключились больше семисот человек, привлечена авиация. Жители региона откликнулись на призыв волонтеров помочь с батарейками, водой и деньгами на бензин.

- Банковские карты предложили блокировать при подозрительных платежах. Так Ассоциация банков России планирует бороться с мошенниками. При проведении сомнительных транзакций кредитные организации будут блокировать карту получателя на срок до тридцати рабочих дней.

Как рассказал зампред комитета Торгово-промышленной палаты по платёжным инструментам и информационной безопасности Тимур Аитов, эта идея может помешать добросовестным клиентам банков.

- В Госдуме предложили водителям законный способ не платить штрафы. Депутаты разработали законопроект об анулировании правонарушений, если информация о них не появилась на портале "Госуслуги" в течении десяти дней.

Глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов подчеркивает, что инициатива необходима из-за требований оплатить просроченные не по вине водителя штрафы.