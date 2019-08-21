СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-21T16:43:25+03:00

Кооперативы по-новому: что такое ЖСК с господдержкой и как можно снизить стоимость жилья

Кооперативы по-новому: что такое ЖСК с господдержкой и как можно снизить стоимость жилья 00:00 00:00

А. Челышев:

- Здравствуйте, вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Сегодня в программе «Среда для жизни» мы поговорим о жилищно-строительных кооперативах. Есть несколько способов сэкономив в приобретении недвижимости. Один из таких способов – создать ЖСК с господдержкой в рамках 161-го Федерального закона. И о том, как это сделать, кто может такой ЖСК создать, кто может стать пайщиком и каким именно образом действует 161-й закон, мы сегодня поговорим с управляющим директором ДОМ.РФ Максимом Розовым. Максим, здравствуйте.

М. Розов:

- Добрый день.

А. Челышев:

- Как нужно организовать ЖСК, чтобы воспользоваться главным преимуществом, одним из главных преимуществ, которое дает 161-й ФЗ, я имею в виду получение земли под строительство на безвозмездной основе?

М. Розов:

- Создание кооператива, действующего на основании 161-го Федерального закона, проходит почти в том же порядке, что и организация обычного юридического лица. То есть будущие члены кооператива собираются, принимают соответствующее решение, оформляют это решение протоколом, утверждают устав, юридический адрес и наличие нового исполнительного органа и регистрируют данный кооператив в налоговой. То есть никаких отличий от стандартных действий по организации юридического лица здесь нет. Поэтому сложностей никаких быть не должно.

А. Челышев:

- То есть не имеет значения, в каком возрасте находятся пайщики, какой у них там социальный статус, работа и так далее, опыт работы? Это не имеет значения?

М. Розов:

- Все эти моменты и нюансы значения никакого не имеют. Единственное, что пайщики, которые потенциально могут стать членами такого кооператива, должны относиться к определенным категориям граждан. Только для таких категорий предусмотрена возможность получения земельного участка бесплатно.

А. Челышев:

- Что же это за категории?

М. Розов:

- Это, в принципе, довольно широкий спектр категорий. Туда относятся молодые ученые, научные, инженерно-технические работники, научно-педагогические работники высшего образования, работники всех федеральных образовательных учреждений, а также федеральных учреждений здравоохранения и культуры, государственные служащие, военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, работники образовательных организаций, социального обслуживания, учредители здравоохранения и культуры, а также многодетные семьи.

А. Челышев:

- Получается, все те категории граждан, которые своей работой на благо государства или своим вкладом в демографию заслужили такое право как создание ЖСК, в рамках которого можно получить безвозмездно землю?

М. Розов:

- Логика именно такая. Единственное, чаще всего граждане, которые послужили Отечеству, не всегда могут позволить себе приобрести это жилье на рыночных условиях. Собственно, в этой связи такая льгота предоставляется.

А. Челышев:

- Тогда очень важный вопрос: как обезопасить себя от мошенничества в этом процессе? Потому что процесс все-таки непростой.

М. Розов:

- Прежде всего стоит отметить, что реализация проектов в рамках таких кооперативов ведется под контролем ДОМ.РФ, соответствующих федеральных органов исполнительной власти. По сути, работниками которых пайщики и являются. Это важный момент. Дальше. Не нужно доверять лицам, которые обещают за вас организовать, формировать и сделать. Лучше заниматься этим либо самим, либо нанять действительно профессиональных юристов, которые не один день работают на рынке и могут гарантировать непосредственный результат. Также существует риск связаться с недобросовестными подрядчиками. Поэтому нужно при начале реализации проекта уделить особое внимание надежности потенциального подрядчика, который будет реализовывать этот самый строительный проект. По сути, все, дальше пайщики сами организовывают управление кооперативом, что, как вы понимаете, минимизирует риск быть обманутыми.

А. Челышев:

- Самый интересный, наверное, вопрос: сколько земли было передано на безвозмездной основе ЖСК, которые созданы по 161-му Федеральному закону?

М. Розов:

- На сегодняшний момент 87 жилищно-строительных кооперативов в 38 субъектах Российской Федерации уже получили земельные участки общей площадью более 850 гектаров. При этом в 14 субъектах Российской Федерации 18 проектов жилищно-строительных кооперативов уже введены в эксплуатацию, что позволило ввести более 200 тысяч квадратных метров жилья.

А. Челышев:

- Есть ли какие-то границы, какие-то ограничения по количеству земли, которая может быть передана на безвозмездной основе таким ЖСК?

М. Розов:

- Страна у нас, как все знают, богата землей.

А. Челышев:

- С одной стороны.

М. Розов:

- В том числе богата федеральной землей. Предоставляется как раз земля, которая находится в федеральной собственности либо в не разграниченной собственности муниципалитетов. Поэтому предел, скажем так, доступной земли довольно-таки высок. Поэтому важно, чтобы эта земля находилась в приятной локации, чтобы там можно было реализовать что-то с точки зрения инфраструктуры.

А. Челышев:

- Каким должен быть первый шаг? К кому обращаться для того, чтобы получить землю?

М. Розов:

- Прежде всего нужно организовать группу единомышленников, которые готовы по этому пути двигаться. Как вы понимаете, единомышленники обязательно должны относиться к категориям, о которых я сказал выше. А дальше вопрос организации юридического лица. Сам кооператив должен обратиться в ДОМ.РФ с просьбой о выделении соответствующего земельного участка. И в поддержку кооператива должно в обязательном порядке последовать ходатайство от федерального органа исполнительной власти, сотрудники которого являются пайщиками, либо от субъекта, опять же в случае, если пайщиками кооператива являются бюджетные категории, относящиеся к муниципальным учреждениям.

А. Челышев:

- Максим, и какой же может быть экономия от участия в ЖСК, по сравнению с приобретением квартиры на рыночных условиях? Вот реальная экономия?

М. Розов:

- Вилка довольно значительная. Составляет от 20 до 50 % от рыночной стоимости жилья. Как, я думаю, все понимают, разница обусловлена ценою земли в конкретном регионе. Там, где стоимость квадратного метра жилья и земли высокая, то есть за счет экономии на приобретении земли достигается существенная экономия при реализации проекта. Также экономия достигается за счет управления проектом своими руками. С минимальным привлечением профессионалов и в отсутствии всяких девелоперских комиссий.

А. Челышев:

- Максим, спасибо большое. На наши вопросы о ЖСК и о том, насколько просто можно получить землю жилищно-строительным кооперативам, организованным в рамках 161-го Федерального закона, отвечал управляющий директор ДОМ.РФ. Максим Розов. Максим, спасибо.

Как известно, при любых сделках с недвижимостью необходимо в первую очередь проверить чистоту этой сделки. Как это происходит в случае со вступлением в ЖСК, мы прямо сейчас поговорим с юристом Галиной Скорик. Галина, здравствуйте.

Г. Скорик:

- Здравствуйте.

А. Челышев:

- Скажите, на что нужно обращать внимание, прежде чем подписывать соответствующие документы о вступлении в качестве пайщика в жилищно-строительный кооператив? И как вообще эта процедура выглядит по вступлению в ЖСК?

Г. Скорик:

- Первое, о чем должен понимать каждый человек, который вступает в ЖСК, то, что ЖСК – это объединение людей, которые хотят построить дом. То есть дом они будут строить все вместе и сами. То есть это люди объединились, собрали деньги, нашли людей и построили. Соответственно, каждый человек, который вступает в ЖСК, должен понимать, что, по сути, строит он сам вместе с другими людьми. И это кардинальное отличие от других форм строительства, которые существуют на рынке. Поэтому самое главное, когда вы вступаете в ЖСК и начинаете строить дом – либо частный, либо многоквартирный высотный дом в качестве члена ЖСК, пайщика, - мы должны построить, как этот ЖСК работает и какие люди, помимо вас, в него включены.

Первый документ, который вы берете и обязательно изучаете, желательно от корки до корки, это устав жилищно-строительного кооператива. Там должно быть видно, какой паевой взнос вы вносите, какие у вас есть права и гарантии как пайщика, чтобы вас после внесения денег оттуда каким-то странным образом не исключили. Следующий документ, который я лично рекомендую вам посмотреть, это смета либо бюджет на строительство. Исходя из того, что жилищно-строительный кооператив – это организация людей, которые строят сами, желательно изначально понимать, какие расходы предполагаются на строительство того или иного дома. Если это многоквартирный высотный дом, мы должны понимать, что это будет стоить энное количество миллионов рублей, и какая доля ваша, сколько еще пайщиков.

Если говорить о каких-то льготах и преимуществах жилищно-строительного кооператива, то у нас достаточно относительно недавно был выпущен 161-й Федеральный закон, который как раз-таки в форме жилищно-строительного кооператива помогает решать жилищную проблему гражданам льготных категорий. Если вы хотите вступать в ЖСК по льготному закону, то вы должны относиться к такой категории граждан и, в принципе, у вас есть какой-то контроль со стороны государства, здесь все проще и более надежно, и более дешевле.

А. Челышев:

- Галина Скорик была на прямой связи со студией. Юрист, специалист по вопросам, связанными со сделками с недвижимостью. На этом наш сегодняшний выпуск завершен. Слушайте программу «Среда для жизни» через неделю. С вами был Антон Челышев.