СЕГОДНЯ 14:03 2019-08-21T18:55:22+03:00

В России предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай, следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца, Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Совете Федерации предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай. По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, возвращение России в "семерку" неприемлемо при отсутствии равенства прав и возможностей ее участников - передает ТАСС.

Сенатор предположил - поступающие синхронно сигналы от президентов США и Франции к формату G8 с участием России могут означать, что внутри "семерки" оценили важность участия Москвы.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон договорились пригласить Россию на грядущий саммит G7, который пройдет в США в следующем году. Как сообщила журналистка CNN, идея принадлежала Макрону.

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Фёдоров считает, что Франция пытается наладить отношения с Россией не просто так.

- Мать пострадавшей в Турции девочки попросила российских врачей о помощи. Семья обратились в генконсульство в Анталье с просьбой организовать встречу турецких и российских медиков. Как сообщила Рен-ТВ Наталья Адамова, ее дочь невозможно транспортировать на родину, так как состояние ребенка крайне тяжелое, девочка подключена к аппаратам, которые поддерживают ее жизнь.

- Следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца. Девушек могут освободить от уголовной ответственности за его убийство. Как рассказал адвокат одной из сестёр Ярослав Пакулин, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над обвиняемыми.

- К концу сентября почти 9 миллионов человек могут получить от банков статус проблемных клиентов. Это около 15 процентов от общего числа заемщиков в России. Причина - долговая нагрузка на них составляет больше половины от суммы доходов.

В дальнейшем финансовые организации должны будут резервировать средства по повышенному коэффициенту для таких клиентов. Эксперты подсчитывают, что резервы банков увеличатся на 100 млрд рублей.

- Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты. Типажи определяли по тому, как люди обращаются с деньгами, какие решения принимают и как это отражается на сбережениях. Всех граждан разделили на 11 групп по моделям финансового поведения. И каждой дали рекомендации.