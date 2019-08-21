2019-08-21T18:55:22+03:00
Темы дня
Елена АФОНИНА@radio_kp

В России предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай, следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца, Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты

Елена Афонина - с главными темами дняЕлена Афонина - с главными темами дня

Елена Афонина - с главными темами дня

В России предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай, следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца, Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Совете Федерации предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай. По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачева, возвращение России в "семерку" неприемлемо при отсутствии равенства прав и возможностей ее участников - передает ТАСС.

Сенатор предположил - поступающие синхронно сигналы от президентов США и Франции к формату G8 с участием России могут означать, что внутри "семерки" оценили важность участия Москвы.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон договорились пригласить Россию на грядущий саммит G7, который пройдет в США в следующем году. Как сообщила журналистка CNN, идея принадлежала Макрону.

Ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Фёдоров считает, что Франция пытается наладить отношения с Россией не просто так.

- Мать пострадавшей в Турции девочки попросила российских врачей о помощи. Семья обратились в генконсульство в Анталье с просьбой организовать встречу турецких и российских медиков. Как сообщила Рен-ТВ Наталья Адамова, ее дочь невозможно транспортировать на родину, так как состояние ребенка крайне тяжелое, девочка подключена к аппаратам, которые поддерживают ее жизнь.

- Следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца. Девушек могут освободить от уголовной ответственности за его убийство. Как рассказал адвокат одной из сестёр Ярослав Пакулин, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над обвиняемыми.

- К концу сентября почти 9 миллионов человек могут получить от банков статус проблемных клиентов. Это около 15 процентов от общего числа заемщиков в России. Причина - долговая нагрузка на них составляет больше половины от суммы доходов.

В дальнейшем финансовые организации должны будут резервировать средства по повышенному коэффициенту для таких клиентов. Эксперты подсчитывают, что резервы банков увеличатся на 100 млрд рублей.

- Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты. Типажи определяли по тому, как люди обращаются с деньгами, какие решения принимают и как это отражается на сбережениях. Всех граждан разделили на 11 групп по моделям финансового поведения. И каждой дали рекомендации.

Скачать передачу [mp3, 15.5 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты, Мастеркард запустит сервис денежных переводов за границу по номеру телефона, Милонов предложил создать полицию по защите прав животных

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: В Турции спасают российскую девочку, которую засосало в трубу бассейна, Путин и Макрон договорились игнорировать идеи Порошенко и Зеленского, фейсбук покажет пользователям, какие данные о них собирает

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Путин заявил, что возвращение России в G8 неизбежно, республики бывшего СССР отмечают годовщину путча, Роспотребнадзор предложил запретить мобильники в школе

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Александр ГРИШИН, Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Школьник мог убить семью из-за компьютерных игр, 700 тысяч россиян бросили работу, Беларусь задолжала России больше всех, названы регионы с самым доступным бензином

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: В Совете Федерации назвали публикацию о российских войсках под Иловайском фейком, в Дании назвали абсурдной идею Трампа купить Гренландию, «Комсомолка» выяснила, как наживаются на больных детях

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Госдума расследует иностранное вмешательство в акции протеста, убившему свою семью подростку будет назначена психиатрическая экспертиза, россияне требуют наградить спасшую пассажиров стюардессу

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
16 Августа 2019 19:03 - 19:54

Темы дня

Тема: Путин присвоил звания Героев России летчикам севшего на поле самолета, пираты захватили трех россиян, дебошир пытался выбить головой иллюминатор в самолете

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Августа 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: С найденным в тайге под Омском трехлетним мальчиком работает психолог, мать тяжелобольного ребенка задержали за покупку лекарства, Приморье накрыло тайфуном

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Джонсон и Меркель прокомментировали возможность возвращения РФ в "Большую восьмерку"
С сентября в Подмосковье появятся новые платежки за ЖКХ
Малькевич предложил создать международный трибунал по преступлениям в Ливии
Роспортребнадзор советует беременным отказаться от поездок в Испанию
Путин ответил на вопрос о планах после президентского срока
Трамп назвал "неуместными" слова премьер-министра Дании о том, что идея продажи Гренландии абсурдна
Путин заявил, что работа по прокладке "Северного потока-2" в Финляндии завершена
Восьмилетний угонщик прокатился по немецкому автобану со скоростью 140 км/ч
Президент Финляндии в начале переговоров поприветствовал Путина фразой на русском
В Вологодской области вертолет задел ЛЭП и упал в воду
Правительство РФ изучит вопрос поставок ряда иностранных лекарственных средств
Ученые: возникновение психических расстройств связано с ухудшением экологии
Более половины российских работодателей отпускают заболевших сотрудников без медсправки
Глава Мозамбика планирует обсудить с Путиным вопрос привлечения инвестиций РФ
Российские летчики показали новую фигуру высшего пилотажа
Ущерб от лесных пожаров составил 7 миллиардов рублей
В Совфеде заявили, что серьёзные международные проблемы без России в G8 решить нельзя
Германия прокомментировала заявление Трампа о возвращении к формату G8
Зеленский внес на рассмотрение кабмина три кандидатуры на должности губернаторов
В Китае зафиксирован случай заражения человека «птичьим гриппом» H5N6
Правительство Германии тратит сотни миллионов евро на содержание войск США
В Госдуме оценили ситуацию на западных границах России
В США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник
Третьяковку на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет
Администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию