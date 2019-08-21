Елена Чудинова: Азиатские страны устраивали погромы, гнали русских, а теперь сюда же к русским лезут зарабатывать, потому что сами не могут
В США уверены: Россия взорвёт себя изнутри. Так ли это?
Елена Афонина и Андрей Баранов обсуждают с известной писательницей Еленой Чудиновой и президентом Федерации мигрантов России Вадимом Коженовым, правы ли западные политологи, утверждая, что Россия может повторить судьбу Советского Союза и взорвёт себя изну
Елена Чудинова: Азиатские страны устраивали погромы, гнали русских, а теперь сюда же к русским лезут зарабатывать, потому что сами не могут
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