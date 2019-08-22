2019-08-22T16:21:29+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Украина и Россия готовятся к обмену пленными, Захарова ответила Зеленскому о возвращении России в G8, робот Фёдор улетел к МКС

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Украина и Россия готовятся к обмену пленными, Захарова ответила Зеленскому о возвращении России в G8, робот Фёдор улетел к МКС

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россияне, задержанные на Украине, проходят юридическую процедуру оформления обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом Радио "Комсомольская правда" рассказал их адвокат Валентин Рыбин. Пока точно известно о троих гражданах - это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Но, по словам Рыбина, они не единственные, кто может рассчитывать на скорую отправку домой.

- Тем временем российский МИД отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который связал вопрос о принадлежности Крыма и возможности возвращения России в G8. Москва ждет от президента Украины сигналов не в социальных сетях, а в реальности - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что если под "высокой дипломатией" советники украинского президента понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшим является Совет Безопасности ООН, "где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики".

Первым зам.председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что России вообще не следует возвращаться в G8

- Найденную в лесу пятилетнюю девочку на вертолете доставили в больницу Нижнего Новгорода. Ребенок истощен, у малышки сильное обезвоживание.

- С Байконура успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту. Корабль направляется к Международной Космической Станции. На ней Федор проведет две недели и будет помогать экипажу. За стартом "Союза" со смотровой площадки Байконура наблюдал научный обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Лаговский.

- Только 19% россиян верят, что могут повлиять на решение властей - таковы результаты опроса Левада-центра. Чуть больше 30-ти процентов граждан уверены, что могут отстоять свое мнение перед региональными чиновниками.

- Жителя Челябинска не взяли в техникум из-за отказа разглашать свои данные. Андрей Кулагин не стал подписывать соглашение и получил "неуд" за вступительный экзамен. Теперь несостоявшийся студент будет отстаивать свою правоту в суде.

Скачать передачу [mp3, 9.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
21 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: В России предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай, следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца, Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты, Мастеркард запустит сервис денежных переводов за границу по номеру телефона, Милонов предложил создать полицию по защите прав животных

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: В Турции спасают российскую девочку, которую засосало в трубу бассейна, Путин и Макрон договорились игнорировать идеи Порошенко и Зеленского, фейсбук покажет пользователям, какие данные о них собирает

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Путин заявил, что возвращение России в G8 неизбежно, республики бывшего СССР отмечают годовщину путча, Роспотребнадзор предложил запретить мобильники в школе

В студии: Дмитрий СМИРНОВ, Александр ГРИШИН, Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Школьник мог убить семью из-за компьютерных игр, 700 тысяч россиян бросили работу, Беларусь задолжала России больше всех, названы регионы с самым доступным бензином

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: В Совете Федерации назвали публикацию о российских войсках под Иловайском фейком, в Дании назвали абсурдной идею Трампа купить Гренландию, «Комсомолка» выяснила, как наживаются на больных детях

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
19 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Госдума расследует иностранное вмешательство в акции протеста, убившему свою семью подростку будет назначена психиатрическая экспертиза, россияне требуют наградить спасшую пассажиров стюардессу

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
16 Августа 2019 19:03 - 19:54

Темы дня

Тема: Путин присвоил звания Героев России летчикам севшего на поле самолета, пираты захватили трех россиян, дебошир пытался выбить головой иллюминатор в самолете

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Августа 2019 12:16 - 12:45

Темы дня

Тема: С найденным в тайге под Омском трехлетним мальчиком работает психолог, мать тяжелобольного ребенка задержали за покупку лекарства, Приморье накрыло тайфуном

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Кремле не исключили проведение телефонных переговоров между Эрдоганом и Путиным
Минпросвещения против включения компьютерных игр в школьную программу
Четыре самых загрязненных города России уменьшили вредные выбросы в атмосферу
Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах
Airbus А321 полностью подготовлен к эвакуации
Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства
Ребенок, сидевший за смартфоном по 10 часов в сутки, заработал косоглазие
Тренера Олимпийской чемпионки Тары Липински пожизненно отстранили от работы за домогательства
Джонсон заверил Зеленского, что не поддержит идею возвращения России в G7
Спикер парламента Новой Зеландии понянчился с ребенком гей-пары во время дебатов
Политолог объяснил, почему стоит ждать окончания антироссийских санкциях
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину