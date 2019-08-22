СЕГОДНЯ 12:03 2019-08-22T16:21:29+03:00

Украина и Россия готовятся к обмену пленными, Захарова ответила Зеленскому о возвращении России в G8, робот Фёдор улетел к МКС 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Россияне, задержанные на Украине, проходят юридическую процедуру оформления обмена заключенными между Киевом и Москвой. Об этом Радио "Комсомольская правда" рассказал их адвокат Валентин Рыбин. Пока точно известно о троих гражданах - это Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов. Но, по словам Рыбина, они не единственные, кто может рассчитывать на скорую отправку домой.

- Тем временем российский МИД отреагировал на заявление Владимира Зеленского, который связал вопрос о принадлежности Крыма и возможности возвращения России в G8. Москва ждет от президента Украины сигналов не в социальных сетях, а в реальности - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что если под "высокой дипломатией" советники украинского президента понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшим является Совет Безопасности ООН, "где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики".

Первым зам.председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что России вообще не следует возвращаться в G8

- Найденную в лесу пятилетнюю девочку на вертолете доставили в больницу Нижнего Новгорода. Ребенок истощен, у малышки сильное обезвоживание.

- С Байконура успешно стартовала ракета "Союз" с роботом "Федором" на борту. Корабль направляется к Международной Космической Станции. На ней Федор проведет две недели и будет помогать экипажу. За стартом "Союза" со смотровой площадки Байконура наблюдал научный обозреватель "Комсомольской правды" Владимир Лаговский.

- Только 19% россиян верят, что могут повлиять на решение властей - таковы результаты опроса Левада-центра. Чуть больше 30-ти процентов граждан уверены, что могут отстоять свое мнение перед региональными чиновниками.

- Жителя Челябинска не взяли в техникум из-за отказа разглашать свои данные. Андрей Кулагин не стал подписывать соглашение и получил "неуд" за вступительный экзамен. Теперь несостоявшийся студент будет отстаивать свою правоту в суде.