2019-08-25T14:49:08+03:00
Темы дня
Александр МИЛКУСЕлена АФОНИНА

В Роскосмосе рассказали, когда робот Федор доберется до МКС, московским школьникам не будут запрещать смартфоны в школе

Елена Афонина - с главными новостями дняЕлена Афонина - с главными новостями дня

Елена Афонина - с главными новостями дня

В Роскосмосе рассказали, когда робот Федор доберется до МКС, московским школьникам не будут запрещать смартфоны в школе

00:00
00:00

Главные темы:

- Страны участницы саммита G7 не желают видеть Россию в своем кругу. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает агентство Франс пресс. При этом лидеры G7 выступают за усиление координации с Москвой.

- В Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий лидер Рауль Хаджимба. За выборами следят более ста международных наблюдателей. Это делегации из России, Южной Осетии, непризнанных Приднестровской Молдавской республики и Нагорного Карабаха, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Германии, Китая. Также присутствуют представители Венесуэлы и Турции. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если никому из участников президентской гонки этого сделать не удастся, через две недели организуют повторное голосование. В нем должны принять участие два лидирующих кандидата.

- Дмитрий Рогозин назвал ситуацию с неудавшейся стыковкой «Союз МС-14» сложной. Еще одна попытка состоится утром 27 августа. В то же время Глава «Роскосмоса» отметил, что все под контролем. Он уточнил: - при стыковке корабля возник сбой аппаратуры на Международной Космической Станции. Накануне в Центре управления полётами уже провели экстренное совещание члены госкомиссии, которые следили за пуском. По итогам журналистам отчитался руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Это первый за 30 с лишним лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.

- Московским школьникам не будут запрещать использовать смартфоны. Как заявил замруководителя столичного департамента образования Александр Молотков, - учащихся нужно научить извлекать из мобильных пользу. Он напомнил, что методические указания по этому вопросу носили лишь рекомендательный характер. Ранее Роспотребнадзор предложил ограничить использование телефонов в школах. Документ с методическими рекомендациями разошлют в регионы до сентября.

- Россияне стали чаще покупать еду в рассрочку. В продуктовых магазинах почти на 5% выросла доля покупок, которые оплачиваются кредитными картами. Такие цифры приводит РБК со ссылкой на исследования одного из крупнейших банков. В прошлом году в рейтинге товаров, купленных в рассрочку, продукты питания занимали только пятое место. Однако теперь они поднялись на второе. Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает бытовая техника и электроника.

Скачать передачу [mp3, 27.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
23 Августа 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Китай вводит дополнительные пошлины на ввоз американских товаров, Медведев заявил, что введение четырёхдневки возможно, в допинг-пробе хоккеиста Евгения Кузнецова нашли кокаин

В студии: Елена АФОНИНА, Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
23 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Регионы не соблюдают майские указы о повышении зарплат бюджетникам, Росстат назвал регионы с самыми богатыми чиновниками, спасение 5-летней девочки спустя 4 дня в лесу спасатели назвали чудом

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
23 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: В Москве и Киеве готовятся к обмену задержанными, Алиэкспресс разрешил российским покупателям возвращать товар, названы самые опасные профессии для репродуктивного здоровья

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
23 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: В Роспотребнадзоре опровергли распространение комаров-переносчиков вирусов на Кубани, мексиканская авиакомпания распродаёт Суперджеты, в России установлен рекорд по количеству долгожителей

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Августа 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Россия не особо хочет в G8, потерять работу боится каждый четвертый житель страны, а половина россиян не смогли правильно назвать последовательность цветов на российском флаге

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
22 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Драку цыган с местными пришлось разнимать ОМОНу, Минпросвещения отказалось вводить в школах уроки компьютерных игр, беременных просят не ездить в Испанию

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
21 Августа 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: В России предложили расширить формат G8 до G10, пригласив Индию и Китай, следствие признало сестер Хачатурян жертвами насилия отца, Центробанк разделил россиян на финансовые темпераменты

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Августа 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Росстат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты, Мастеркард запустит сервис денежных переводов за границу по номеру телефона, Милонов предложил создать полицию по защите прав животных

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Августа 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: В Турции спасают российскую девочку, которую засосало в трубу бассейна, Путин и Макрон договорились игнорировать идеи Порошенко и Зеленского, фейсбук покажет пользователям, какие данные о них собирает

В студии: Елена АФОНИНА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24