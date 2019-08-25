СЕГОДНЯ 13:03 2019-08-25T14:49:08+03:00

В Роскосмосе рассказали, когда робот Федор доберется до МКС, московским школьникам не будут запрещать смартфоны в школе 00:00 00:00

Главные темы:

- Страны участницы саммита G7 не желают видеть Россию в своем кругу. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщает агентство Франс пресс. При этом лидеры G7 выступают за усиление координации с Москвой.

- В Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендуют девять человек, в том числе действующий лидер Рауль Хаджимба. За выборами следят более ста международных наблюдателей. Это делегации из России, Южной Осетии, непризнанных Приднестровской Молдавской республики и Нагорного Карабаха, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Германии, Китая. Также присутствуют представители Венесуэлы и Турции. Для победы кандидат должен набрать более половины голосов избирателей. Если никому из участников президентской гонки этого сделать не удастся, через две недели организуют повторное голосование. В нем должны принять участие два лидирующих кандидата.

- Дмитрий Рогозин назвал ситуацию с неудавшейся стыковкой «Союз МС-14» сложной. Еще одна попытка состоится утром 27 августа. В то же время Глава «Роскосмоса» отметил, что все под контролем. Он уточнил: - при стыковке корабля возник сбой аппаратуры на Международной Космической Станции. Накануне в Центре управления полётами уже провели экстренное совещание члены госкомиссии, которые следили за пуском. По итогам журналистам отчитался руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев. Это первый за 30 с лишним лет пуск пилотируемого корабля без экипажа. Единственный "космонавт" на борту — человекоподобный робот "Федор". Планировалось, что он проработает на МКС до 6 сентября, а затем вернется на Землю.

- Московским школьникам не будут запрещать использовать смартфоны. Как заявил замруководителя столичного департамента образования Александр Молотков, - учащихся нужно научить извлекать из мобильных пользу. Он напомнил, что методические указания по этому вопросу носили лишь рекомендательный характер. Ранее Роспотребнадзор предложил ограничить использование телефонов в школах. Документ с методическими рекомендациями разошлют в регионы до сентября.

- Россияне стали чаще покупать еду в рассрочку. В продуктовых магазинах почти на 5% выросла доля покупок, которые оплачиваются кредитными картами. Такие цифры приводит РБК со ссылкой на исследования одного из крупнейших банков. В прошлом году в рейтинге товаров, купленных в рассрочку, продукты питания занимали только пятое место. Однако теперь они поднялись на второе. Первую строчку в рейтинге по-прежнему занимает бытовая техника и электроника.