23 Авг. 15:03 2019-08-23T20:45:23+03:00

Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин поручил Министерству обороны дать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты 00:00 00:00

Владимир Путин поручил Министерству обороны дать симметричный ответ на испытание США новой крылатой ракеты. Вашингтон срежиссировал кампанию с обвинениями в адрес Москвы в нарушении ДРСМД, пытаясь прикрыть ею свои планы разрушить договор - заявил Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности.

Политолог-американист Александр Домрин считает, что Вашингтон пытается втянуть Москву в гонку вооружений, чтобы обанкротить Россию.

Главная цель американцев не Россия, а Китай - уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзоян.

В начале августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД. Сразу после этого Штаты провели испытание крылатой ракеты, способной поражать цели на той дальности, которую запрещало действовавшее соглашение. Это вызвало обеспокоенность у России и Китая. Было созвано экстренное заседание Совбеза ООН

В октябре прошлого года Трамп объявил о выходе Вашингтона из сделки из-за "несоблюдения" Москвой обязательств, но никаких доказательств американская сторона не предоставила.

СССР и США подписали ДРСМД в 1987-м году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования со средним и меньшим диапазоном действия.