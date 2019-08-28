2019-08-28T20:38:29+03:00
Гость в студии
Евгений БЕЛЯКОВ

Как не попасть на уловки телефонных мошенников, как их распознать и какие меры нужно предпринять?

Как пояснил Вячеслав Касимов, самое простое противоядие от "социальных инженеров" – обратный звонок в банк по номеру, указанному на сайте банка или на карте.Как пояснил Вячеслав Касимов, самое простое противоядие от "социальных инженеров" – обратный звонок в банк по номеру, указанному на сайте банка или на карте.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Директор службы информационной безопасности Московского кредитного банка (МКБ) Вячеслав Касимов дал универсальные советы

Как не попасть на уловки телефонных мошенников, как их распознать и какие меры нужно предпринять?

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