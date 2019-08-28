Как не попасть на уловки телефонных мошенников, как их распознать и какие меры нужно предпринять?
Как пояснил Вячеслав Касимов, самое простое противоядие от "социальных инженеров" – обратный звонок в банк по номеру, указанному на сайте банка или на карте.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Директор службы информационной безопасности Московского кредитного банка (МКБ) Вячеслав Касимов дал универсальные советы
Как не попасть на уловки телефонных мошенников, как их распознать и какие меры нужно предпринять?
00:00
00:00