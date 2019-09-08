СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-08T15:29:30+03:00

В Москве избиратели предпочитают электронное голосование, на Венецианском международном кинофестивале раздали награды 00:00 00:00

Главные темы:

- В России единый день голосования, выбираем губернаторов, мэров, депутатов местных парламентов и несколько депутатов Госдумы.

По подсчётам явка на 13.00 в Москве составила 5%, а электронное голосование превысило 50%. В Петербурге явка пока тоже невысокая. По подсчётам на час дня проголосовали 6,5%. В северной столице сегодня выбирают губернатора. Кабардино-Балкария, Ингушетия и Крым тоже выбирают новых глав, но там голосуют не жители, а парламент. Депутаты народного собрания Ингушетии избрали главой региона Махмуд-Али Калиматова.

Накануне единого дня голосования самая неспокойная обстановка была в Москве, здесь не зарегистрировали кандидатов от оппозиции, что привело к целой волне митингов. Правда, в Центризбиркоме к этому призвали отнестись спокойно, по словам Эллы Памфиловой: «отбор не прошла только малая часть кандидатов».

- На Венецианском международном кинофестивале раздали награды. Главный приз, «Золотой лев» за лучший фильм, получил «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли. На заключительную церемонию приехал и исполнитель главной роли - Хоакин Феникс.