Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством
Давид Шнейдеров и Мария Баченина обсуждают всё, что касается шоу-бизнеса, кино и телевидения
Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством
Главные темы:
- Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством.
- Безруков предложил облагать иностранные фильмы «мздой» за прокат в России.
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