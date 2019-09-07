2019-09-07T10:58:05+03:00
Комсомольская правда представляет
Давид ШНЕЙДЕРОВМария БАЧЕНИНА

Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством

Давид Шнейдеров и Мария Баченина обсуждают всё, что касается шоу-бизнеса, кино и телевиденияДавид Шнейдеров и Мария Баченина обсуждают всё, что касается шоу-бизнеса, кино и телевидения

Давид Шнейдеров и Мария Баченина обсуждают всё, что касается шоу-бизнеса, кино и телевидения

Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством

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Главные темы:

- Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством.

- Безруков предложил облагать иностранные фильмы «мздой» за прокат в России.

- "Одесса" Валерия Тодоровского — самый взрослый фильм о солнечном детстве.

- Хор Kanye West на воскресной службе перепевал хиты Nirvana.

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