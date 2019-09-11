СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-11T13:43:58+03:00

Как происходит развитие городской инфраструктуры и как при этом учитываются интересы горожан 00:00 00:00

А.Челышев:

- Здравствуйте, друзья. Это программа «Среда для жизни» и ее ведущие Елена Аракелян, журналист отдела экономики «Комсомольской правды», и я, Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о событии, которое пройдет в Великом Новгороде с 19 по 21 сентября. Там соберутся ведущие международные и российские эксперты в сфере развития территорий, предприниматели и представители власти. Ну а называется все это – форум «Среда для жизни». Если в целом, то участники форума будут определять векторы развития городов России на период до 2024 года.

Е.Аракелян:

- То есть наболевший практически для всех нас вопрос – как будут выглядеть наши города дальше, чего мы от них хотим, что могут сделать в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

А.Челышев:

- Не только нацпроекта «Жилье и городская среда». Форум «Среда для жизни» должен рассказать о новых инструментах стратегического планирования городов вообще, которые помогут достижению целей, заложенных во всех нацпроектах страны. Давай пообщаемся с человеком, который нам ответит на все вопросы о форуме, о том, каковы его главные цели. На связи со студией заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Кристина Ишханова. Кристина, давайте начнем с состава участников и деловой программы. Форум «Среда для жизни» уже в четвертый раз проводится. В этом году какие особенности вы бы отметили?

К.Ишханова:

- Ежегодно у нас приглашаются примерно одни и те же люди. Это, безусловно, представители муниципальных и региональных органов власти. Это также специалисты в области архитектуры, градостроительства, урбанистики, городского планирования. И это представители бизнеса, представители малого и среднего предпринимательства, застройщики, те, кто строит жилье, по сути, ту среду, в которой мы с вами дальше живем. В этом году акцент особый на мэров городов, на глав муниципальных образований. Потому что форум в этом году называется «Среда для жизни. Города». Это не случайный акцент, поэтому мы отдельно приглашаем всех мэров и их команды, чтобы они увидели, каким принципам им стоит следовать в вопросах развития их городов.

Е.Аракелян:

- В этом году форум пройдет в Великом Новгороде. Насколько я помню, предыдущий был в Калининграде. Может быть, какие-то мероприятия связаны с местом проведения?

К.Ишханова:

- Правительством Новгородской области было инициировано еще одно мероприятие, которое пройдет за день до деловой программы форума «Среда для жизни». Это дни лидеров муниципального управления. Туда будут приглашены как раз мэры, которые обсудят все насущные проблемы, связанные в том числе с законодательством, будут обсуждаться вопросы местного самоуправления. Такой формат новый - World Cafe, когда все мэры будут обсуждать, где же проблематика, и где решение у этой проблематики. Поэтому делается такой отдельный акцент на городском управлении.

А.Челышев:

- Точно известно, что на форуме будут обсуждаться векторы развития городов России до 2024 года. Что это за векторы, о каких основных направлениях развития, основных акцентах развития городов идет речь?

К.Ишханова:

- В целом форум «Среда для жизни» это форум о жилье и городской среде. Конечно, в первую очередь мы говорим о достижении целей по обеспечению комфортности городов, увеличению количества городов благоприятной городской среды согласно индексу качества городской среды, о том, какую жилую среду мы создаем. Но самое главное сегодня это те команды, которые будут создавать и реализовывать национальные проекты. Даже речь идет не столько о целях национальных проектов, сколько о командах, этих городских лидерах, которые смогут реализовать. И на них сегодня вся надежда. В этом году доработан стандарт комплексного развития территорий, который ДОМ.РФ делал по поручению председателя правительства РФ. Это такой долгосрочный большой документ, который говорит о стратегическом пространственном планировании городов. И мы представим результаты и покажем, какие же инструменты у городов есть для городского развития. И после этого уже обсудим, как новым командам достигать самых высоких результатов.

А.Челышев:

- Мне кажется, мы чуть перескочили. Я понимаю, что основная часть информации будет раскрыта уже в ходе самого форума, но очень интересно слушателям, как эти новые команды должны формироваться, откуда их брать.

К.Ишханова:

- Это вопрос образования, безусловно. И сегодня большое внимание уделяется вопросу образования команд, как муниципальных, так и местных архитекторов, которые занимаются и отвечают за архитектурный и градостроительный облик городок. Нами в прошлом году проведена программа по поручению президента, это «Архитекторы.рф». У нас есть 100 лидеров в архитектуре, распределенных по всей стране. Они уже сегодня занимают высшие должности в своих регионах (советников губернатора в области архитектуры либо замы министра по строительству, либо главные архитекторы региона и городов). Мы также запускаем вторую программу «Архитекторы.рф». Это блок, что касается архитектуры.

Есть, конечно, вопрос и муниципальных команд, обучения команд. Не так давно завершилась программа обучения мэров городов. И там тоже большая команда в Сколково обучалась, получила серьезный опыт и сегодня показывает хорошие результаты. Сегодня вопрос развития городов более комплексный, широкий, и нужно охватывать все спектры и особенности нашей сегодняшней современной жизни.

Е.Аракелян:

- Давайте вернемся к проекту «Архитекторы.рф». По счастью, у нас достаточно амбициозных молодых людей, которые хотели бы, возможно, и в этом направлении поработать. Как попасть в эту программу, какие условия, каким образом туда отбираются люди, платно, бесплатно, как вообще это происходит?

К.Ишханова:

- Участие в программе совершенно бесплатное. Программа делится на два модуля – онлайн и офлайн. Онлайн-обучение могут пройти все желающие, которые зарегистрируются на платформе «Архитекторы.рф». И в прошлом году это было порядка 11 тыс. людей.

Офлайн-модуль основан на конкурсе. Участие в нем также бесплатное. Из всех заявок выбираются 100 финалистов, которые попадают на очную программу, участвуют в выездных модулях, как по России, так и в Европу. В московских модулях мы им показываем как практические примеры, так и теоретические знания, международный опыт, российский опыт и т.д. Это все длится на протяжении года, и в конце сентября следующего года мы подведем итоги, и у нас появится еще 100 новых архитекторов, скажем так, нового формата.

А.Челышев:

- Помимо архитекторов нового формата все-таки, судя по тому, что написано о форуме «Среда для жизни», мы можем ожидать появления мэров нового формата. Потому что все эти изменения, которые должны произойти с нашими городами, предполагают, что мэры городов будут играть несколько иную роль, она изменится. Как она изменится, какие задачи должны будут решать градоначальники в ближайшем будущем?

К.Ишханова:

- Очень важно сегодня градоначальникам действительно видеть стратегические планы развития своего города, иметь представление и прогнозировать точно развитие города. Для этого ему в подмогу могут прийти инструменты, которые мы сегодня уже предлагаем. Это стратегия пространственного развития и объемно-пространственные регламенты. Есть такие документы более быстрых побед, как дизайн-код или проекты благоустройства, которые необходимо реализовывать. Вот эти инструменты уже сегодня есть у мэра, и им нужно научиться ими владеть и их внедрять. И это очень в скором времени даст им действительно хорошие, позитивные результаты с точки зрения развития городов. Все это они узнают на нашем форуме.

А.Челышев:

- Кристина, спасибо большое. Еще раз, с 19 по 21 сентября в Великом Новгороде состоится форум «Среда для жизни», в четвертый раз он уже проходит. Форум расскажет о новых инструментах стратегического планирования городов, которые помогут достижению целей, заложенных в национальных проектах России. Можно будет услышать о новых моделях управления городами, о новой роли мэров или о роли новых мэров в российских городах.

Е.Аракелян:

- Да. А по-простому говоря, какими будут наши города в ближайшей перспективе, и кто и как будет ими управлять.

А.Челышев:

- Спасибо большое. Кристина Ишханова, заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ была на связи со студией.