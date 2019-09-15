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На месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерово сегодня открылся «Сквер ангелов», ЦРУ рассекретило документы о животных для шпионажа

Мария Баченина - с главными темами дняМария Баченина - с главными темами дня

Мария Баченина - с главными темами дня

На месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерово сегодня открылся «Сквер ангелов», ЦРУ рассекретило документы о животных для шпионажа

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Главные темы:

- На месте сгоревшей «Зимней вишни» в Кемерово сегодня открылся парк в память о погибших. Он называется «Сквер ангелов». Его построили за год на месте торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», где погибли 60 человек, большинство из которых – дети. Еще до того, как здание было демонтировано, было решено на этом месте разбить парк. Здесь в память о погибших детях и взрослых посажены 60 сосен, а для оформления использовалось порядка 17 тысяч камней, вес самого тяжелого из которых составляет 15 тонн.

- МИД Украины сообщил о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса. «Они должны упростить их жизнь», - сообщил глава ведомства Вадим Пристайко. В частности собираются восстановить мост в станице Луганской, будут разводить войска в этом районе.

Вообще разговоры о том, что Киев будет делать какие-то шаги для нормализации жизни в Донбассе начались несколько дней назад. 12 сентября в Раде заявили, что парламентарии разрабатывают дорожную карту «маленьких шагов», которые помогут жителям республик «чувствовать себя людьми». Речь идет об упрощенном пересечении «серой зоны», логистических центрах на контрольно-пропускных пунктах, упрощенной процедуре получения украинского паспорта и пенсий.

- Медики подключили актрису Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash. Ее болезнь стремительно прогрессирует, и актриса уже не может дышать самостоятельно. Врачи сейчас делают все, что возможно, поддерживают больную медикаментозно. «Но спецтерапия и операция, к сожалению, ей уже противопоказана из-за тяжелого состояния», - об этом Комсомольской правде заявил заведующий центром нейрохирургии и сосудистой неврологии Медицинского биофизического центра им. Бурназяна Максим Семёнов.

Переживания о судьбе любимой актрисы и самой прекрасной няни страны мучают всех, кто ее знает. Но из близких друзей Анастасии Заворотнюк ни один не подтвердил «Комсомолке» слухи об онкологии и борьбе за жизнь в реанимации московской больницы.

- Электронные сигареты и вейпы планируют обложить налогом. Минфин рассчитывает установить акциз в 50 руб на каждое устройство. Коснётся он и электронных систем доставки никотина, и устройств для нагревания табака. Цены на эти приборы вырастут, но, вероятнее всего, незначительно.

Производители вейпов идеей недовольны. Они объясняют, что на никотиновую жидкость и так действует налог, его ввели ещё в 2017 году. Теперь же курильщику придётся платить дважды: и за жидкость, и за само устройство, хотя без жидкости - это всего лишь электрический прибор, каких много в нашем быту, но под акциз они не попадают. С системами нагревания табака история та же - стики для них тоже облагаются налогом.

Налог на электронные сигареты должен появиться в 2020 году. А распоряжение расширить список подакцизных товаров премьер Дмитрий Медведев подписал в мае этого года.

- ЦРУ рассекретило документы о программе подготовки голубей-шпионов для отправки в СССР. Птиц с прикрепленными к ним камерами предполагалось выпускать в районе объектов, интересующих Центральное разведывательное управление США. В список сверхсекретных разработок входили также кошки, собаки и даже дельфины.

Правда, специалистов такие данные не удивили. Говорят, "это давно известно". Но вот опубликованные на сайте ЦРУ документы раскрывают некоторые неизвестные детали. В частности, публикуется фото голубя с переносным фотоаппаратом на шее. Фотокамера весила 35 граммов, и еще 5 граммов весил ремешок, на котором ее прикрепляли к телу птицы.

- Министерство культуры и Министерство просвещения России разработали рекомендации для определения «культурного норматива школьника», в котором перечислены лучшие произведения мировой и российской культуры. В список для старшеклассников, среди прочих, вошли композиции Элвиса Пресли, The Beatles, Pink Floyd, Queen, Nirvana, ABBA, а из наших - произведения трёх групп: "Кино" - («Перемен»), "Наутилус Помпилиус" - ("Скованные»), "Машина Времени" («Ты или я» и «Марионетки»).

Объём знаний о культуре, который Минкульт посчитал необходимым, мягко говоря, большой. Например, для учеников девятых-одиннадцатых классов указаны 60 книг, 100 музыкальных произведений и 174 фильма. Это только для старшеклассников. Для малышей перечни не меньше.

Добавлю, Культурный стандарт уже преподают в восьми пилотных регионах. Это Татарстан, Коми, Ставропольский край, Тульская, Ярославская, Пензенская, Саратовская и Новосибирская области.

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