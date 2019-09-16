2019-09-16T21:29:28+03:00
Темы дня
Валентин АЛФИМОВ@radio_kp

Путин провел переговоры с лидерами Ирана и Турции, Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу нефти, прокуратура проверит екатеринбургский ТЮЗ за сцену изнасилования

Валентин Алфимов - с главными темами дняВалентин Алфимов - с главными темами дня

Валентин Алфимов - с главными темами дня

Путин провел переговоры с лидерами Ирана и Турции, Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу нефти, прокуратура проверит екатеринбургский ТЮЗ за сцену изнасилования

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин отметил успешное развитие сотрудничества России и Ирана. Сейчас глава государства проводит в Анкаре встречу с иранским лидером Хасаном Роухани. Путин напомнил, что страны активно сотрудничают на международной арене и на площадке ООН, и в ШОС. Ранее в Турции также прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

- Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни. Ремонт оборудования, пострадавшего при нападении на месторождения королевства, займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов, - сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ущерб могла увеличить атака двумя волнами.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть резко выросли после нападения дронов на саудовские объекты. В среднем стоимость барреля подскочила на 13 процентов. Максимум роста доходил до 19%.

- В правительстве Бурятии заявили, что человек, записавший видеообращение к сотрудникам Росгвардии, не имеет отношения к ведомству. Руководитель Администрации Главы Республики Баир Цыренов отметил, что ролик выложил сотрудник охранного предприятия.

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова накажут за запись видео в рабочее время. Об этом сообщил РБК сам Хоржиров. По его словам, работу он не потеряет. Ранее Хоржиров снял обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов.

Стихийные митинги проходят в Улан-Удэ с прошлой недели. Участники акций протеста требуют отмены результатов выборов мэра и депутатов.

- Прокуратура проверит показавший детям сцену изнасилования екатеринбургский театр юного зрителя, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей уральского надзорного ведомства. Тем временем, В ТЮЗе ответили на критику в адрес «Ревизора» с недетской сценой. Как отметил глава отдела маркетинга и рекламы театра Алексей Бодрый, ничего неприличного на сцене не было.

Скачать передачу [mp3, 12.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
16 Сентября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Путин прилетел в Турцию, лома престарелых в России начнут строить по новым стандартам, уволилась иркутская чиновница, назвавшая жителей Тулуна «быдлом» и «бичевнёй»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Сентября 2019 13:03 - 13:15

Темы дня

Тема: Экономики России и Беларуси должны быть объединены до 2021 года, за нападение на омоновца митингующему дали 3,5 года, россияне все чаще пользуются услугой «друг на час»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
16 Сентября 2019 12:03 - 12:45

Темы дня

Тема: Цены на нефть подскочили на 13%, 4-дневную рабочую неделю введут на предприятиях, работники которых треть времени ничего не делают, Россия и Белоруссия объединяют экономики

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
15 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Зеленскому предложили узаконить новые границы Украины, миллиарды рублей похищены из пенсионных накоплений россиян, иностранцы стали чаще приезжать в Россию

В студии: Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
14 Сентября 2019 14:03 - 14:45

Темы дня

Тема: Зеленскому предложили узаконить границы Украины без Крыма, Сноуден тайно женился в России, Минкульт посоветовал старшеклассникам Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
14 Сентября 2019 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Кучма считает, что Украину заставят пойти на уступки России, Разин заявил, что проблемы у Заворотнюк могли возникнуть из-за омоложения стволовыми клетками, Минфин планирует обложить вейпы налогом

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
13 Сентября 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Зеленский попросил продлить санкции против России, директор Заворотнюк анонсировал её скорое появление на ТВ, Волочкова не пришла на свадьбу к Собчак изображать «умирающего лебедя»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
12 Сентября 2019 14:03 - 14:54

Темы дня

Тема: МИД России предупредил об угрозе ядерной войны, фигуранта «московского дела» Егора Жукова внесли в список экстремистов, Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генассамблеи ООН
Власти Чехии обсудят отмену признания независимости Косово
Посольство России обратится в госдеп США за разъяснениями по поводу публикации о «шпионаже»
Небензя в ООН продемонстрировал снимки, подтверждающие сохранность больниц в Идлибе
Турция договаривается с Россией о поставках новых вооружений
Трамп: США хотели бы избежать войны с Ираном
NBC: В здании Центра по уходу за инвалидами в штате Мэн произошел взрыв
США готовят ответ Ирану после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
СМИ: Российские спецслужбы в 2010 году получили доступ к системам связи ФБР
Следующий саммит Россия-Турция-Иран пройдет в Тегеране
«Корабль в фильме был намного чище»: Брэд Питт удивился беспорядку на МКС
На встрече ОБСЕ украинская делегация пыталась сорвать выступление представителя Крыма
Песков сообщил, что Россия не планирует совместную с Ираном и Турцией совместная операция по ликвидации террористов
В России изменили правила выхода в отпуск
Путин предложил помощь пострадавшей от атак на НПЗ Саудовской Аравии