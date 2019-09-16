16 Сент. 19:03 2019-09-16T21:29:28+03:00

Путин провел переговоры с лидерами Ирана и Турции, Саудовская Аравия не сможет быстро восстановить добычу нефти, прокуратура проверит екатеринбургский ТЮЗ за сцену изнасилования 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- Владимир Путин отметил успешное развитие сотрудничества России и Ирана. Сейчас глава государства проводит в Анкаре встречу с иранским лидером Хасаном Роухани. Путин напомнил, что страны активно сотрудничают на международной арене и на площадке ООН, и в ШОС. Ранее в Турции также прошли переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

- Саудовская Аравия не сможет восстановить добычу нефти в ближайшие дни. Ремонт оборудования, пострадавшего при нападении на месторождения королевства, займет до полугода и потребует сотен миллионов долларов, - сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Ущерб могла увеличить атака двумя волнами.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть резко выросли после нападения дронов на саудовские объекты. В среднем стоимость барреля подскочила на 13 процентов. Максимум роста доходил до 19%.

- В правительстве Бурятии заявили, что человек, записавший видеообращение к сотрудникам Росгвардии, не имеет отношения к ведомству. Руководитель Администрации Главы Республики Баир Цыренов отметил, что ролик выложил сотрудник охранного предприятия.

Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова накажут за запись видео в рабочее время. Об этом сообщил РБК сам Хоржиров. По его словам, работу он не потеряет. Ранее Хоржиров снял обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов.

Стихийные митинги проходят в Улан-Удэ с прошлой недели. Участники акций протеста требуют отмены результатов выборов мэра и депутатов.

- Прокуратура проверит показавший детям сцену изнасилования екатеринбургский театр юного зрителя, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей уральского надзорного ведомства. Тем временем, В ТЮЗе ответили на критику в адрес «Ревизора» с недетской сценой. Как отметил глава отдела маркетинга и рекламы театра Алексей Бодрый, ничего неприличного на сцене не было.