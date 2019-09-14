СЕГОДНЯ 14:03 2019-09-14T16:45:13+03:00

Зеленскому предложили узаконить границы Украины без Крыма, Сноуден тайно женился в России, Минкульт посоветовал старшеклассникам Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика 00:00 00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает: новые украинские власти должны признать, что Крым невозможно вернуть. Он посоветовал Зеленскому провести референдум, на котором люди одобрят новые границы Украины - уже без Крыма и Донбасса.

- Эдвард Сноуден рассказал, что тайно женился в России. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности два года назад женился на своей девушке Линдси Миллс. Он заявил об этом газете Гардиан. Интервью появилось в преддверии выхода мемуаров Сноудена.

Бывший сотрудник американских спецслужб рассказал, что спокойно передвигается по Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде. Также он ходит в галереи, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Единственное, чего ему не хватает в России – это американского фастфуда из сети ресторанов Тако Белл.

- Минкульт включил в «Культурный норматив» старшеклассников Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика. Ведомство опубликовало рекомендации для учебных заведений, предполагается, что после уроков школьники будут посещать выставки, концерты и кинопоказы.

Объём знаний о культуре, который минкульт посчитал необходимым, мягко говоря, большой. Например, для учеников девятых-одиннадцатых классов указаны 60 книг, 100 музыкальных произведений и 174 фильма. Это только для старшеклассников. Для малышей перечни не меньше.

- Зенит вернулся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые обыграли тульский Арсенал со счётом 3:1. Петербургская команда открыла счёт уже на 5-й минуте — после розыгрыша штрафного гол забил Артем Дзюба.