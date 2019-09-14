2019-09-14T16:45:13+03:00
Темы дня
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Зеленскому предложили узаконить границы Украины без Крыма, Сноуден тайно женился в России, Минкульт посоветовал старшеклассникам Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика

Антон Челышев - с главными темами дняАнтон Челышев - с главными темами дня

Антон Челышев - с главными темами дня

Зеленскому предложили узаконить границы Украины без Крыма, Сноуден тайно женился в России, Минкульт посоветовал старшеклассникам Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика

00:00
00:00

Главное. О чем говорит страна:

- В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов считает: новые украинские власти должны признать, что Крым невозможно вернуть. Он посоветовал Зеленскому провести референдум, на котором люди одобрят новые границы Украины - уже без Крыма и Донбасса.

- Эдвард Сноуден рассказал, что тайно женился в России. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности два года назад женился на своей девушке Линдси Миллс. Он заявил об этом газете Гардиан. Интервью появилось в преддверии выхода мемуаров Сноудена.

Бывший сотрудник американских спецслужб рассказал, что спокойно передвигается по Москве, не пытаясь скрывать свое лицо, как прежде. Также он ходит в галереи, на балет, встречается с друзьями в кафе и ресторанах. Единственное, чего ему не хватает в России – это американского фастфуда из сети ресторанов Тако Белл.

- Минкульт включил в «Культурный норматив» старшеклассников Нирвану, Цоя, Толкиена и Кубрика. Ведомство опубликовало рекомендации для учебных заведений, предполагается, что после уроков школьники будут посещать выставки, концерты и кинопоказы.

Объём знаний о культуре, который минкульт посчитал необходимым, мягко говоря, большой. Например, для учеников девятых-одиннадцатых классов указаны 60 книг, 100 музыкальных произведений и 174 фильма. Это только для старшеклассников. Для малышей перечни не меньше.

- Зенит вернулся на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Сине-бело-голубые обыграли тульский Арсенал со счётом 3:1. Петербургская команда открыла счёт уже на 5-й минуте — после розыгрыша штрафного гол забил Артем Дзюба.

Скачать передачу [mp3, 9.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 13:03 - 13:45

Темы дня

Тема: Кучма считает, что Украину заставят пойти на уступки России, Разин заявил, что проблемы у Заворотнюк могли возникнуть из-за омоложения стволовыми клетками, Минфин планирует обложить вейпы налогом

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ
07:30
21:30
13 Сентября 2019 19:03 - 20:02

Темы дня

Тема: Зеленский попросил продлить санкции против России, директор Заворотнюк анонсировал её скорое появление на ТВ, Волочкова не пришла на свадьбу к Собчак изображать «умирающего лебедя»

В студии: Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
12 Сентября 2019 14:03 - 14:54

Темы дня

Тема: МИД России предупредил об угрозе ядерной войны, фигуранта «московского дела» Егора Жукова внесли в список экстремистов, Хабиб Нурмагомедов тайно вернулся в Дагестан

В студии: Валентин АЛФИМОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
SpaceX не повезет туристов на МКС из-за отсутствия желающих
"Спартак" выиграл 1:0 у екатеринбургского "Урала" первый тайм матча 9 тура
В США оценили российскую ракету, которая может «покорить весь мир»
Россия и США ведут переговоры об увеличении численности дипломатов
Глава «Нафтогаза» предложил «Газмпрому» заменить Opal украинским газопроводом
Трамп подтвердил, что сын Усамы бен Ладена был уничтожен в ходе спецоперации
В минздраве рассказали, кому грозит зависимость от носовых капель
Зеленский отказался признавать победу мэра Днепра в споре по мосту
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Погребняк остался в запасе "Урала" на игру со "Спартаком"
РПЦ приняла приходы Западной Европы в свою юрисдикцию
Матч Спартак - Урал 14 сентября 2019: Алекс Крал дебютирует в составе "красно-белых"
Оператор OPAL выполнил решение суда и снизил транспортировку газа
Премьер Украины намерен выстраивать с Россией «прагматичные отношения»
В Гонконге начались стычки пропекинских демонстрантов и их противников
Российская фигуристка Трусова дважды вошла в Книгу рекордов Гиннесса