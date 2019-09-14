2019-09-14T17:05:44+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Храм, где венчались Собчак и Богомолов, придётся снести

Звездная парочка отправилась на венчание на катафалке. Фото: Дмитрий Сергеев.Звездная парочка отправилась на венчание на катафалке. Фото: Дмитрий Сергеев.

Рассказываем подробнее о свадьбе-шоу, сценой для которой стала Москва, а зрителями все - россияне

Храм, где венчались Собчак и Богомолов, придётся снести

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Храм, где венчались Собчак и Богомолов, придётся снести. Такое радикальное мнение высказал протодиакон Андрей Кураев. Он напомнил историю церкви в Нижнем Новгороде, где в 2003 году обвенчалась гей-пара. Храм после этого снесли. Брак Собчак и Богомолова священник посчитал таким же «выпендрёжем» - это цитата.

Свадьба журналистки и режиссёра состоялась в пятницу. Журналисты успели заметить среди гостей Владимира Познера с супругой, одинокого Федора Бондарчука и Светлану Бондарчук со спутником, Ренату Литвинову и других знаменитостей. Фотографиями с мероприятия в соцсетях поделились Дмитрий Маликов, Яна Рудковская и Филипп Киркоров. Последний, кстати, исполнил песню для первого танца молодых.

А вот Анастасия Волочкова не пришла, не захотела изображать «умирающего лебедя». Известная балерина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, почему не приняла приглашение от светской львицы - слушайте в плеере в начале текста!

На церемонию жених с невестой прибыли на катафалке, взятом в прокат. Чёрный Мерседес, украшенный темно-красными цветами, кольцами и надписью «Пока смерть не разлучит нас» стоит 6000 в час.

Собчак предстала в роскошном платье с длинным подолом, а вот наряд жениха у многих вызвал удивление - эпатажный режиссёр хоть и облачился в костюм, вместо белой рубашки надел цветастую, почти «гавайскую». В таком обличье молодожены и поехали в храм на венчание, а уже оттуда - в ресторан на банкет, куда приглашено 300 гостей.

ГИБДД Москвы заинтересовалась «свадебным катафалком», на котором Собчак и Богомолов, рассекали по Москве с открытым багажником. Оказалось, что молодожены были не пристегнуты, теперь им грозит штраф.

Было на свадьбе и ещё несколько эпатажных моментов. Например, молодые на карете приехали возлагать цветы к памятнику князю Владимиру у Кремля. А на банкете невеста станцевала эротический танец в чёрном купальнике и красной подвязке.

Проект База сообщил в пятницу, что Собчак станет новой телеведущей ток-шоу «Пусть говорят». Накануне на сайте Первого канала появился рекламный анонс, в котором Собчак, лежа в ванне, говорит собеседнику по телефону: «Привет, Андрей! Он мне сделал предложение, от которого невозможно отказаться!» Ролик сопровождался подписью: «Ксения Собчак. Скоро на Первом».

Скачать передачу [mp3, 4.3 МБ]
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