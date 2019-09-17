Александр Гурнов: «Журналисты были нужны Мамаеву с Кокориным, пока помогали выйти из тюрьмы и пересесть опять в «Бентли»
Особый взгляд на события в стране и мире
Публицист и журналист - о закрытии рюмочных и необходимости возврата вытрезвителей, о наезде машины во время освобождения скандальных футболистов, об атаке дронов в Саудовской Аравии и скандальном интервью посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Александр Гурнов: «Журналисты были нужны Мамаеву с Кокориным, пока помогали выйти из тюрьмы и пересесть опять в «Бентли»
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