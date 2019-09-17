2019-09-18T00:32:28+03:00
Горячо-холодно
Александр ГУРНОВ

Александр Гурнов: «Журналисты были нужны Мамаеву с Кокориным, пока помогали выйти из тюрьмы и пересесть опять в «Бентли»

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Публицист и журналист - о закрытии рюмочных и необходимости возврата вытрезвителей, о наезде машины во время освобождения скандальных футболистов, об атаке дронов в Саудовской Аравии и скандальном интервью посла США в Сербии о бомбардировках Югославии

Александр Гурнов: «Журналисты были нужны Мамаеву с Кокориным, пока помогали выйти из тюрьмы и пересесть опять в «Бентли»

00:00
00:00

Скачать передачу [mp3, 39.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Митрополит Тихон (Шевкунов) рассказал об антиалкогольном форуме в Пскове
Председатель ГА ООН призвал улучшить жизнь людей во всем мире
Трамп пригрозил Китаю «самой жесткой» торговой сделкой в истории после выборов 2020 года
Трамп: Я предпочел бы не встречаться с Роухани
Выборы в Израиле: блок Ганца слегка опережает партию Нетаньяху
Трамп назвал имена пятерых кандидатов на пост советника по нацбезопасности
Сноуден назвал внешнюю политику России самой независимой в Европе
В Совфеде прокомментировали демарш украинской делегации на совещании ОБСЕ в Варшаве
Путин согласился обсудить предложения КПРФ по изменению избирательного законодательства
В Нью-Йорке продают на торгах особняк, в котором провел детство Дональд Трамп
Власти США подали иск против Эдварда Сноудена из-за его мемуаров «Permanent Record»
Медведев объявил о новой эпохе в российско-китайских отношениях
Российские Ту-160 над Балтикой сопровождали истребители пяти стран
Саудовская Аравия в полном объеме восстановила поставки нефти после атаки на НПЗ
В США седьмой человек умер от курений вейпов
Голубь «отомстил» политику, который борется с птицами в городе
Эксперты: Регионы могут решить проблему безопасности детей на дорогах, закупая обучающие мобильные лаборатории