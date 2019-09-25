СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-25T12:53:09+03:00

Среда для жизни: как будут меняться российские города 00:00 00:00

А. Челышев:

- Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Я с удовольствием приветствую Елену Аракелян, журналиста отдела экономики «Комсомолки». Елена, добрый день.

Сегодня мы начинаем подводить итоги форума «Среда для жизни. Города», который с 19 по 21 сентября прошел в Великом Новгороде. Нас ждет разговор с несколькими участниками этого форума, их впечатления от участия в форуме и от того, что они там услышали. А начнем мы с советника главы Удмуртии по вопросам развития городской среды, выпускника программы «Архитекторы РФ» Вячеслава Правдинского. Вячеслав, здравствуйте.

В. Правдзинский:

- Добрый день.

А. Челышев:

- В целом ваши впечатления о форуме как о довольно масштабном мероприятии – там почти 1000 человек, насколько я знаю, приняли участие в деловой части форума.

В. Правдзинский:

- Да, форум очень полезный был, интересный. Я был уже на форуме в Саратове и вот второй раз уже участвовал в форуме в Новгороде. Темы были очень актуальные, особенно для меня, потому что я у себя в регионе занимаюсь развитием городской среды, поэтому много полезной информации как от коллег за рубежом, так и живые мэры, которые в городах развивают свою городскую среду, ну и мои коллеги и по программе «Среда РФ» и коллеги из других регионов, их опыт тоже был очень полезен.

Е. Аракелян:

- Что, по вашему мнению, наиболее значимым стало на этом форуме? Чем он отличался от предыдущих?

В. Правдзинский:

- Я был 20 и 21 числа и не совсем могу сказать, что было 19-го, насколько там была насыщенная программа, но знаю, что собирались отдельно мэры городов, там у них тоже была очень крепкая образовательная программа, но то, что было полезно для нас – я у себя в регионе возглавляю центр развития городской среды и мы впервые на таком межрегиональном уровне собрали таких же руководителей центры и впервые обсудили какие центры существуют в городах где-то больше года, и их уже около 40 в 40 регионах, поэтому впервые мы на этом форуме могли собраться и обсудить насущные вопросы, как у кого происходит, тоже есть первые результаты реализованных проектов.

А. Челышев:

- Какие практики коллег из других российских регионов, возможно, из-за рубежа вам показались наиболее интересными?

В. Правдзинский:

- Из международной практики было очень полезно послушать бывшего мэра Лондона и бывшего мэра Копенгагена о том, как они расставляли приоритеты в городской среды, потому что мы все видим их результаты, но было интересно послушать мотивацию того, как они работали со своими командами, как они вообще принимали решение о том, как развивать свои города. Кто-то делал упор на инфраструктуру, кто-то делал упор на развитие новых районов города… Соответственно, в рамках второго дня, моего участия, третьего дня практически форума, 21-го числа, пообщаться с советниками глав регионов, как они у себя занимаются реализацией программы формирования комфортной городской среды, потому что это сейчас для всех нас насущный вопрос… было интересно послушать, кто как настраивается на действия с подрядчиками, кто как контролирует качество реализации.

Е. Аракелян:

- Вячеслав, насколько мы понимаем, вы выпускник программы «Архитекторы РФ». На форуме был ли какой-то обмен опытом в рамках этой программы? И насколько вы поддерживаете связь после?

В. Правдзинский:

- У нас есть… мы общаемся, привлекаем друг друга, экспертизы друг друга в нашей деятельности. Например, две недели назад я пригласил к нам работать из наших выпускников Веру Мизгир из Ростова-на-Дону, она переехала к нам в Ижевск и теперь возглавляет наше архитектурное бюро. То есть, у нас есть и горизонтальная такая миграция специалистов, мы все вопросы друг с другом обсуждаем… Мы на форуме договорились с коллегами из Башкирии, что поедем вместе к нашим друзьям из Татарстана, с ними проговорим, как они реализуют у себя программу, как они управляют парками, общественными пространствами, которые они по этой программе делают. Такое постоянное общение, которое максимально полезно для наших городов.

А. Челышев:

- Возможно ли развивать городскую среду в России по какому-то единому стандарту, который был бы общепринятым для всех? Или здесь возможны несколько таких стандартов, в зависимости от климата или от чего-то еще… от того, что уже есть в этих городах, потому что где-то, возможно, как в Москве, есть много чего, а есть места, где нет вообще ничего.

В. Правдзинский:

- У нас сейчас уже Дом.РФ за развитие территории и мы в регионах сейчас активно работаем по его внедрению. Безусловно, те стандарты градостроительные, которые существуют с советских времен, они многие устарели и требуют обновления, поэтому та работа, которая сейчас Дом.РФ совместно с «КБ Стрелка» закончена и это будет большим подспорьем для нас в регионах… Общие планы и подходы, безусловно, важны, нужны, мы так или иначе в рамках стандартов действуем, работаем… Тем не менее, общий подход к тому, что такое хорошо и что такое плохо, как в жилищной политике, так и в развитии благоустройства и развития городской среды, безусловно, нужен и важен.

А. Челышев:

- Вы работаете в Удмуртии, возглавляете региональный центр развития городской среды, то есть, занимаетесь развитием не только Ижевска, но и районных центров, вообще всех населенных пунктов?

В. Правдзинский:

- Да, конечно.

А. Челышев:

- Как выглядит эта работа на практике? Потому что Ижевск главный город региона, там с инфраструктурой лучше наверняка, чем в районных центрах. Как отличаются подходы? И отличаются ли подходы по изменению городской среды в региональном центре и в городах с населением поменьше и с доходами поменьше?

В. Правдзинский:

- Да, конечно, отличаются. Потому что меньше бюджет и меньше масштабы, меньше требовательность местных властей к качеству проектов. На самом деле, наш центр первоначально и был создан для того, чтобы работать с муниципалитетами, потому что в столице Удмуртии, в Ижевске, более-менее все нормально с бюджетами на благоустройство и есть возможность привлекать крепкие местные компании или же компании всероссийского уровня. В Ижевске мы больше выступаем в роли куратора. А вот уже непосредственно в работе с поселками, с малыми городами мы уже проектируем сами самостоятельно, поэтому у меня в рамках нашего центра есть архитектурное бюро, которое сейчас возглавила одна из выпускниц, которую мы пригласили к нам работать. И здесь наша задача – сформировать запрос на качественную городскую среду у местной администрации, потому что, конечно же, понимание того, как она должна быть, оно еще на неудовлетворительном уровне во многих городах, хотя некоторые города у нас есть, которые в принципе делают благоустройство на уровне не просто Ижевска, а даже на уровне более крупных городов. Но это пока единичные случаи, поэтому здесь мы помогаем муниципалитетам, во-первых, мы выпустили несколько методических рекомендаций по благоустройству дворовых территорий, по благоустройству общественных территорий, проводим обучающие семинары. Мы помогаем нашим муниципалитетам составлять заявки и подаваться на конкурс малых городов, который вот скоро будет стартовать. И здесь понятное дело, что мы работаем в рамках нашей ключевой программы формирования комфортной городской среды в качестве, с одной стороны, консультантов по их текущим проектам, с другой стороны, иногда даже проектируем сами, проводим вовлечение жителей, взаимодействуем с администрацией города. Поэтому здесь как бы для всех продукты – это методические рекомендации и адресные для ключевых территорий – это непосредственное проектирование на конкретной территории.

А. Челышев:

- Вячеслав, на форуме «Среда для жизни» вы были модератором сессии «Инвестиции: какие города привлекают бизнес». Давайте сразу к ответу на этот вопрос перейдем – к чему пришли участники сессии? Какие города привлекают бизнес? И как эта цель привлечения бизнеса соотносится с созданием комфортной городской среды, комфортной, в первую очередь, для жителей этого города?

В. Правдзинский:

- Да. Но я модерировал не эту сессию, эту сессию модерировала моя коллега Наталья Мошталева, но я могу ответить и на этот вопрос. Ну, очевидно, что бизнес приходит в те города, в которых администрация города адекватна. Здесь очень важно, чтобы города переформатировали свой стиль управления городом с административного на сервисные. Очень важно, чтобы администрация города понимала, что она сервис для горожан, сервис для всего бизнеса и сегодня конкуренция в городах, даже между городами самой России, уже достаточно велика, что сейчас городские администрации борются за то, чтобы бизнес оставался у них в городах. У нас еще недавно в Ижевске, еще до прихода нашей команды, была проблема, что бизнес мигрировал из Ижевска – уезжал в Казань, уезжал в Пермь, регистрировался там, просто потому, что там процедуры регистрации были проще, чем в Ижевске. Поэтому наша сейчас комплексная задача и для муниципалитета, и для республики сделать так, чтобы бизнесу было интересно, удобно и эффективно работать именно в том месте, где бизнес и происходит. И здесь у нас есть достаточно положительный опыт. Если в прошлом году у нас при поддержке бизнеса открылось два общественных пространства, то в следующем году из 10 запланированных половина будет сделана за счет бизнеса, за счет их вовлечения. И здесь бизнес видит, что городская администрация идет им навстречу, помогает докрутить их проектные идеи, они видят отдачу от горожан, когда они вкладываются в городскую среду, и здесь очень важно, чтобы такие проекты множились, расширялись, чтобы застройщики, чтобы крупный бизнес в городе вкладывался в городскую среду, потому что по опыту нашему в Ижевске это всегда эффективнее, чем даже вложение региональных и федеральных средств, потому что бизнес понимает, как он дальше будет содержать эту территорию или понимает, зачем он ее делает, какова его дальнейшая жизнь… Здесь рецепт один – переставать командовать и начинать общаться с бизнесом, с жителями, переходить от административной к сервисной модели управления городом.

А. Челышев:

- Мы продолжаем подводить итоги форума «Среда для жизни», который прошел с 19 по 21 сентября в Великом Новгороде. И прямо сейчас на связи со студией глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров. Сергей Владимирович, здравствуйте.

С. Сахаров:

- Добрый день.

А. Челышев:

- Сергей Владимирович Сахаров активный участник форума «Среда для жизни», как и десятки его коллег, сити-менеджеров из разных российских городов.

Е. Аракелян:

- Какие ваши впечатления о форуме? Насколько вам самому было интересно и важно там поучаствовать? И какое значение вообще имеет эта площадка для развития наших городов, на ваш взгляд?

С. Сахаров:

- Очень интересно было участвовать в этом форуме. Абсолютно открытые площадки, нет никаких зажатостей и барьеров между министрами, между директорами департаментов министерств и мэрами, которые приехали обсуждать злободневные для себя проблемы. Тем более, очень много было посвящена времени национальному проекту «Комфортная городская среда», в которой страна живет три года подряд, в том числе, и город Суздаль обустраивает свои дворовые территории многоквартирных домов. И второй год подряд запущена программа «Комфортная городская среда. Гранты для малых городов и исторических поселений». Было дано обещание со стороны руководства страны продолжить данные национальные проекты, что было воспринято участниками форума на ура.

А. Челышев:

- Что в Суздале было сделано в рамках этих проектов вот уже сейчас?

С. Сахаров:

- Благоустройство центральной части города Суздаля – это торговая площадь и сквер у гостиницы «Сокол» в настоящий момент. Три года подряд мы реконструируем дворы многоквартирных домов.

Е. Аракелян:

- В этом году на форуме очень сильный акцент был сделан именно на участие мэров. Вам удалось пообщаться со своими коллегами, вынести какой-то новый опыт из этого общения? Какие моменты форума, секции вам лично показались наиболее полезными и интересными?

С. Сахаров:

- Очень интересен был как первый, так и второй день. На первом дне я работал в первой группе полномочий органов местного самоуправления, за круглым столом собралось около трех десятков мэров, которые делали предложения по изменению 131-го закона и различных нормативных актов.

Е. Аракелян:

- У нас есть еще такая тема, которая достаточно серьезно волнует, в том числе, и обычных граждан, которые хотят отдыхать не где-то на Средиземном море, а в родной России. Это тема туристического налога. Насколько я понимаю, вы как раз ее затрагивали в своем выступлении. Как вы считаете, что необходимо для того, чтобы эта система нормально полноценно работала, не отпугнет ли такой налог туристов наших, не привыкших к нему в российских условиях и, видимо, я думаю, вы изучали опыт других государств по введению таких сборов – насколько он применим у нас и как это вообще должно работать, так, чтобы это именно работало?

С. Сахаров:

- Я говорил не только о чистом туристическом налоге, но о комплексе системы мер поддержки исторических поселений малых городов, туристических городов. Для понимания – город Суздаль 10 тысяч человек, а в течение года приезжают порядка полутора миллионов туристов. Вы представляете нагрузку на маленький город, на инфраструктуру, на дорожную сеть, на каждого жителя, который испытывает приезд гостей, особенно в субботу-воскресенье и праздничные дни?

Е. Аракелян:

- Да, я поклонник вашего города.

С. Сахаров:

- Так вот, получается, обратная сторона для администрации – когда турист приезжает в большом количестве, мы обязаны обслуживать те туристические тропы и маршруты, по которым турист ходит. В любом случае, фантик, бумажка, бутылка, небрежно поставленная машина на газоне и т.д. У нас акценты начинают смещаться каждую пятницу, субботу, воскресенье и понедельник в сторону исторического центра. Но ресурсы наших коммунальных служб ограничены и понятно, что в этот момент мы оставляем без внимания наши жилой сектор и у жителей появляется очень жесткое недовольство. Увеличить количество работников наших коммунальных служб невозможно, поскольку это обрушит весь бюджет. А бюджет города Суздаля на год 67 млн. рублей. Поэтому я и говорил достаточно откровенно и искренне, что бюджеты таких городов необходимо пополнять постоянными источниками доходов. Источники доходов могут быть: 1. туристический налог. Это аналог туристического сбора, который сегодня работает в четырех субъектах РФ. Только отличие в том, что сбор начинает работать со второй туристической ночи, а у нас в малых городах и туристических поселениях нет второй туристической ночи, а то и первой нет. Но туристов приезжает много. Вопрос – каким образом заинтересовать муниципалитет, администрацию, с тем, чтобы мы с радостью встречали туристов, не отпугивая их и находя баланс между копеечкой, которую каждый турист приносит не только в казну предприятий, в которые пришел покушать, поспать, купить сувениры, пойти на мастер-классы, но и в бюджет города, который принимает его, как родного. Условно говоря, если сумма среднего чека в гостинице 3,5-4 тысячи за двухместный номер в городе Суздале, то, думаю, 50 рублей дополнительных с каждого номера человека устроит. У нас 300 тысяч ночевок на 50 рублей – это 15 млн. рублей. Это четвертая часть бюджета Суздаля. Для нас это ощутимые вещи. Мы за эти деньги можем возобновить или отстроить туристическую инфраструктуру, сделать велодорожки, освещение дополнительное, с тем, чтобы и туристу, и жителю было комфортно. Но не только об этом говорил. Говорил также об увеличении налога на доходы физических лиц для исторических поселений. Понятно, что это субъектовый налог, но необходимо изменение бюджетного кодекса. Я также говорил о компенсации или отмены льгот по земельному налогу с музейных объектов. Тоже получается несправедливо, когда музейные объекты, причем, большие, находятся на территории городов и они решением федерации освобождены от земельного налога. То есть, федерация по сути забирается в карман муниципального образования, лишая его определенного дохода. В то же самое время музейные объекты приносят доход как федерации, так и самим музейным объектам, исходя из количества людей, проходящих через их входы. Поэтому было еще одно предложение – либо отменить эту льготу, либо скомпенсировать, чтобы федерация этот налог на землю нам, маленьким муниципальным образованием, скомпенсировал.

А. Челышев:

- Премьер-министр оценил, что называется, ваше предложение – мы это уже все видели, когда само это мероприятие шло. И что теперь будет, если говорить о ваших предложениях, как они будут реализовываться, какие еще согласительные мероприятия должны произойти, для того, чтобы это уже было оформлено в виде законопроекта?

С. Сахаров:

- Я надеюсь, что будет создана рабочая группа из членов правительства, депутатов Госдумы, Совета Федераций, мэров малых исторических городов, чтобы мы честно рассказали о наших проблемах, чтобы мы не были в данной ситуации современными мальчиками для битья, в которых нас часто превращает отсутствие денег в муниципалитетах… Мы же сохраняем наследие, мы сохраняем культуру, мы сохраняем историю наших древних городов. Но необходимо обратить внимание на наши города, особенное внимание, чтобы мы с большей радостью встречали туристов, делали гораздо большее количество событийных мероприятий и, самое главное, радовали своих жителей и туристов одновременно. Чтобы у нас не было – я привел пример во время своего выступления перед премьером так называемого косоглазия: куда бежать в первую очередь – к туристу или к жителю.

А. Челышев:

- Кстати, по поводу туристического налога. Почему только с тех, кто остается ночевать в гостиницах? Ведь можно каким-то образом…

С. Сахаров:

- Правильно. Задали вопрос в отношении опыта зарубежных стран. У нас есть отличный пример. У города Суздаля есть города-побратимы, такие же туристические, скажем, Ротенбург над Таубером… так вот, около 30% доходной части его бюджета составляет туристический налог. И туристический налог взимается не только с ночевки, но и с чека в ресторане, в кафе, с продажи сувениров. И все это отлично понимают – как туристы, так и реализаторы сувенирной продукции или туристической услуги, и все происходит мирно, и бюджет города наполняется. И сам город заинтересован в том, чтобы еще большее количество туристов приехало именно в Ротенбург, в любой другой маленький город. Эта система практикуется по всей Европе. Мне кажется, что мы должны брать этот пример, аккуратно вводя его, регулируя, муниципальным образованиям… Здесь как раз регулятором выступает сам муниципалитет – какой он налог может поставить: 10, 50, 100 рублей, чтобы не отпугнуть туриста и одновременно пополнить свою казну.

Е. Аракелян:

- Если речь идет о 50 рублях, то такая сумма вряд ли отпугнет…

С. Сахаров:

- А на бОльшую сумму мы и не мечтаем. Во всей Европе примерно около 1-2 евро с ночевки.

А. Челышев:

- То есть, 70-140 рублей в переводе на российскую валюту.

С. Сахаров:

- Да. Умножьте на количество ночевок в Суздале и уже получается приличная цифра…

А. Челышев:

- На прямой связи со студией заместитель генерального директора фонда Дом.РФ Кристина Ишханова. Кристина, здравствуйте.

К. Ишханова:

- Здравствуйте.

А. Челышев:

- Если говорить о форуме как об определенной вехе в развитии российских городов, чем он запомнится? Отправной точкой каких изменений этот форум должен, с вашей точки зрения, стать?

К. Ишханова:

- Форум прошел в четвертый раз, прошел в Великом Новгороде, и с определенной тематикой. Каждый год проводится форум с определенным направлением, в этом году это была тема развития городов и, конечно, тут важно отметить, что мы поставили главной идеей форума это инструменты, которые есть сегодня у городов для их развития, какие есть проблемы и вызовы с точки зрения управления городами. И даже в части местного самоуправления. В этом году у нас получилось 900 делегатов, спикеры были представлены из шести стран. Более 100 мэров, руководителей городов были на форуме. Мы действительно сделали акцент на городской тематике, наконец-то у них появилось представление, что из современных инструментов у них есть, чем они могут пользоваться, как работать со своими городами, как улучшать среду в городах и качество жизни своих жителей.

Е. Аракелян:

- Многие из тех, кто выходил на связь к нам в студию, упоминали, в том числе, мэров Лондона и Копенгагена, и то, что они рассказывали про свой опыт управления городами, развития там городской среды…

К. Ишханова:

- Действительно это так. У нас были помимо российских мэров представлены и бывшие мэры Лондона и Копенгагена – они рассказали, с какими проблемами они сталкивались в своих городах, как они с ними боролись и как они решали проблемы. Это одни из хедлайнеров нашего форума действительно были, поскольку повестка городская, мэрская, управленческая.

- И сразу возникает вопрос – как это применить у нас? Насколько тот же лондонский опыт применим к нашим городам?

К. Ишханова:

- Мы, скорее, аккумулируем международный опыт, ищем какие-то лучшие практики и думаем, какую из практик возможно внедрить у нас, нужно внедрить у нас. Они, безусловно, должны быть адаптированы. Поэтому в этом году был представлен отдельной выставкой стандарт комплексного развития территорий, который мы разработали по поручению премьер-министра Д. А. Медведева совместно с КБ Стрелка, и он был представлен на форуме в рамках большой выставки. И он предполагает ключевые инструменты, а опыт других городов и других стран только подсказывает, как решить проблему конкретного города. Об этом говорили и министры, присутствующий у нас на форумах, министр строительства Владимир Якушев и министр экономического развития Максим Орешкин, и, безусловно, премьер-министр Дмитрий Медведев выступил с той же повесткой, а, самое главное, что перед городами сегодня стоит очень важная задача и именно на них ключевая надежда по реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

А. Челышев:

- Хочется какой-то конкретики услышать, потому что с вами, Кристина, общались в преддверии форума «Среда для жизни» и говорили, анонсировали раскрытие информации, представление большое стандартов развития территории… Расскажите, пожалуйста, подробнее, что они из себя представляют, как должны меняться наши территории? А потом поговорим об инструментах, с помощью которых можно будет это сделать.

К. Ишханова:

- Мы говорим о развитии территорий, которое сегодня должно быть готово к любым изменениям. Речь идет об экономических изменениях, социальных, климатических, демографических. Поэтому необходимо создавать многофункциональную городскую среду, когда у нас все под рукой, что называется. Когда человек, выходя из дома, может решить все свои повседневные задачи – и работа недалеко, и доступность транспорта и вообще передвижения по городу, как пешеходных, так и транспортных. Мы говорим о смешанном использовании территорий. Мы говорим о масштабе человека, потому что важно, чтобы пешеходными перемещениями человек мог передвигаться по городу и решать все свои задачи. Мы говорим, безусловно, о гибкости, потому что сегодня есть задача, что первые этажи должны развиваться под малый и средний бизнес., а завтра это могут быть другие задачи, поэтому необходимо архитектурными решениями предлагать такие помещения и такие строить здания и так делить улицу на квартиры и соответствующие размеры кварталов и дорог, чтобы это всегда могло быть использовано. Давайте подумаем и вспомним какие-то примеры более компактных городов, а мы сегодня говорим именно о компактной модели городов, когда и живешь в одном доме, и в этом же доме есть кафе, рестораны, магазины, и пешком можно пробежать пару кварталов, не обязательно для этого садиться в свою машину, и решить какую-то другую задачу… можно даже на работу сбегать недалеко… Сегодня население более мобильное, оно готово к перемещениям, готово передвигаться из района в район, из города в город. И это тоже важно учитывать. Поэтому появляются новые типы жилья – это и арендное жилье, и какие-то новые форматы этого жилья. Важно это учитывать, важно помнить о вопросах экологии, потому что ресурсы не вечны и важно применять какие-то новые энергосберегающие или какие-то другие технологии. Все эти принципы важно учитывать сегодня, поэтому мы предлагаем ряд инструментов… Это мастер-класс – по сути, это стратегическое планирование территории, когда действительно мы можем составить приоритетный перечень мероприятий, в зависимости от тех принципов современного развития городов. И реализовывать их поэтапно, последовательно для достижения результатов. Такого документа на сегодняшний день официального нет, и он по сути является таким помощником городу и, главное, таким консенсусным документом договоренностей между бизнесом, горожанами и властью. Мы предлагаем объемный проектный регламент для города. Это документ, который, по сути, более точное зонирование, более точные параметры использования земельных участков в городах. То есть, мы говорим о прогнозируемом, понятном, предсказуемом развитии города. Для мэров городов, для управленцев это крайне важный вопрос, потому что необходимо рассчитывать инженерную инфраструктуру и любую другую. А если говорить об облике города, то у нас есть еще инструмент дизайн-код – он уже много где внедряется. Пример Москвы был самый первый в России. И многие другие города уже применяют его. По сути, это такие правила размещения вывесок рекламы, уличной мебели, наши пешеходные такие зоны, где мы передвигаемся, откуда мы видим наш город. Этот инструмент поможет сохранить и исторический облик зданий, и сделать более понятной навигацию по городу. Очень простой и быстрый с точки зрения внедрения и при этом действительно эффективный и показывающий уже изменения и результат. Многие города уже сегодня это имеют и показывают нам результат. Мы ездим по регионам и видим, что это происходит. И Великий Новгород уже сейчас также внедряет дизайн-код и, я надеюсь, что скоро мы увидим на всех улицах совершенно обновленные фасады.

Е. Аракелян:

- Как жители самого Новгорода отнеслись к форуму? Как реагировали на его проведение?

К. Ишханова:

- Для горожан мы, как и в предыдущие годы, сделали отдельное событие и праздник – провели фестиваль «Городские выходные». В первый день фестиваля был проведен концерт, который посетили около 18 тысяч человек. Это по данным от региональной власти. Это самый большой концерт за последние годы… действительно, это был большой праздник, с прекрасным салютом, горожане были счастливы и довольны, я сама стояла в толпе и слышала восхищенные реплики… А также для них провели такой интересный фестиваль – на площадке объединили и уличную еду – у нас были представители из девяти регионов. Вместе с этим на фестивальной площадке были представлены различные спортивные мероприятия – и пляжный волейбол, и скейтборд. Также для детей различные интересные активности. Все это помогло жителям провести интересно выходные – они увидели совершенно новый уровень и качественно другой досуг. Они имели возможность увидеть не только в другом городе такого масштаба событие, но и в своем. Для них это определенный праздник, а, самое главное, что они видят потенциал собственного города, понимают, что их город тоже развивается и, значит, в этом городе стоит начинать какое-то новое дело, развивать свой бизнес, оставаться в регионе и работать для него и для его развития.

А. Челышев:

- Вернемся к документу, которому вы предлагаете следовать всем сити-менеджерам. Будет ли этот документ обязательным для исполнения? Будет ли он таким единым правилом игры, которому будут обязаны следовать и власти, и бизнес, и горожане будут знать, что так будет?

К. Ишханова:

- На текущий момент документ является методическим, то есть, носит рекомендательный характер. Вместе с этим Дом.РФ совместно с Минстроем России ведет работу по внедрению ключевых решений стандарта в нормативно-правовую базу. Мы уже с центром стандартизации ведем работу по актуализации кодов правил, санпинов, ГОСТов, и в течение нескольких ближайших лет эта работа будет завершена. И просто даже если мы не говорим о самом стандарте, мы начнем видеть изменения с точки зрения проектирования, потому что нормативы необходимо всем проектировщикам соблюдать. Вместе с этим Минстроем совместно с правительством Российской Федерации мы ведем работу и рассматриваем различные варианты, как сделать отдельные положения стандарта обязательными, отдельные положения оставить рекомендательными, так что документ пока рекомендательный, но мы работаем над тем, чтобы часть из его направлений стали обязательными.

А. Челышев:

- Спасибо большое, Кристина.