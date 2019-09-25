2019-09-25T23:44:33+03:00
Что такое плохо
Михаил ЛЕОНТЬЕВИлья САВЕЛЬЕВДмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Михаил Леонтьев: После расшифровки разговора Трампа с Зеленским на Украине должен был начаться импичмент. Если бы они себя уважали

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

В подкасте «Что такое плохо» отец и сын Леонтьевы, а также Илья Савельев обсуждают, грозит ли импичмент Трампу и так ли опасно глобальное потепление, как его описывают экоактивисты

Михаил Леонтьев: После расшифровки разговора Трампа с Зеленским на Украине должен был начаться импичмент. Если бы они себя уважали

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15 Мая 2019 20:03 - 21:02

Что такое плохо

Тема: Что такое плохо : Михаил Леонтьев: Федеральная власть не вмешивается, потому что хочет заставить работать местных в Екатеринбурге

В студии: Михаил ЛЕОНТЬЕВ, Илья САВЕЛЬЕВ, Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
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