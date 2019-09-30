2019-09-30T13:14:08+03:00
Доживём до понедельника
Валентин АЛФИМОВДмитрий ГУДКОВТина КАНДЕЛАКИ

Дмитрий Гудков - Тине Канделаки: Устинова отпустили только потому, что за него вышло 60 тысяч человек. А если ты простой человек из провинции, ты будешь сидеть в тюрьме

Дмитрий Гудков и Тина Канделаки очень горячо поспорили о московских протестахДмитрий Гудков и Тина Канделаки очень горячо поспорили о московских протестахФото: Иван МАКЕЕВ

Дмитрий Гудков рассказывает Тине Канделаки, как слушал Радио «Комсомольская правда» в камере, в каких условиях сейчас сидят участники протестов в Москве и почему власть начала отпускать задержанных

Дмитрий Гудков - Тине Канделаки: Устинова отпустили только потому, что за него вышло 60 тысяч человек. А если ты простой человек из провинции, ты будешь сидеть в тюрьме

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19 Августа 2019 8:03 - 8:54

Доживём до понедельника

Тема: Мария Захарова - Радио «Комсомольская правда»: Сотрудники BBC подходили к людям в Москве и предлагали присоединиться к одиночным пикетам. Это вмешательство во внутренние дела

В студии: Максим ШЕВЧЕНКО, Наталья ГОНЧАРОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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