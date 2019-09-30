Дмитрий Гудков - Тине Канделаки: Устинова отпустили только потому, что за него вышло 60 тысяч человек. А если ты простой человек из провинции, ты будешь сидеть в тюрьме
Дмитрий Гудков и Тина Канделаки очень горячо поспорили о московских протестахФото: Иван МАКЕЕВ
Дмитрий Гудков рассказывает Тине Канделаки, как слушал Радио «Комсомольская правда» в камере, в каких условиях сейчас сидят участники протестов в Москве и почему власть начала отпускать задержанных
Дмитрий Гудков - Тине Канделаки: Устинова отпустили только потому, что за него вышло 60 тысяч человек. А если ты простой человек из провинции, ты будешь сидеть в тюрьме
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