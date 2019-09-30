Павел Грудинин: Все деньги от господдержки села агрохолдинги направляют на выплату дивидендов собственникам в Москве
Директор «Совхоза им. Ленина» и экс-кандидат в президенты России - об импортозамещении, бессмысленности дальневосточного гектара и том, почему не стоит верить госканалам, рассказывающим о жизни в русской глубинке
Павел Грудинин: Все деньги от господдержки села агрохолдинги направляют на выплату дивидендов собственникам в Москве
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