2019-09-30T23:08:27+03:00
Гражданская оборона
Владимир ВОРСОБИН

Павел Грудинин: Все деньги от господдержки села агрохолдинги направляют на выплату дивидендов собственникам в Москве

Директор «Совхоза им. Ленина» и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин в гостях у Радио «Комсомольская правда».Директор «Совхоза им. Ленина» и экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин в гостях у Радио «Комсомольская правда».Фото: кадр с видео

Директор «Совхоза им. Ленина» и экс-кандидат в президенты России - об импортозамещении, бессмысленности дальневосточного гектара и том, почему не стоит верить госканалам, рассказывающим о жизни в русской глубинке

Павел Грудинин: Все деньги от господдержки села агрохолдинги направляют на выплату дивидендов собственникам в Москве

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