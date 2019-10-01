Кашин - онкологу из центра Блохина: Если у вас была зарплата 10 тысяч, где вы брали остальные деньги на жизнь? Царит ли взяточничество в вашей среде?
Олег Кашин и Роман Голованов - про скандал вокруг онкоцентра Блохина, разразившийся на всю страну.
Один из авторов видеообращения врачей, заместитель директора Института детской онкологии НИИ Блохина Максим Рыков и лидер профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасия Васильева - про системные проблемы в онкологии и конфликт внутри коллектива
Кашин - онкологу из центра Блохина: Если у вас была зарплата 10 тысяч, где вы брали остальные деньги на жизнь? Царит ли взяточничество в вашей среде?
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