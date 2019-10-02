СЕГОДНЯ 11:33 2019-10-02T12:15:44+03:00

Банки начали принимать заявки от многодетных семей на списание 450 тысяч рублей по ипотеке 00:00 00:00

А. Челышев:

- Вы слушаете Радио «Комсомольская правда». Программа «Среда для жизни». Ее ведущий – журналист отдела экономики «Комсомолки» Елена Аракелян. Я – Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о… у нас сегодня хороший повод для разговора. Хотя в нашей программе, Лена, согласись, у нас всегда поводы для разговора хорошие. 25 сентября у нас заработала еще одна мощная программа поддержки семей с детьми, многодетных семей. Ее суть, я напомню, заключается в том, что многодетные семьи, взявшие ипотеку, могут обращаться за обещанной от государства поддержкой. Речь идет о погашении части кредита, точнее, списании части кредита на сумму до 450 тысяч рублей. Правительство приняло соответствующее постановление, которое как раз 25 сентября вступило в силу. О работе этой программы мы поговорим. О первых днях работы этой программы. На прямой связи со студией управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Алексей Викторович, здравствуйте.

А. Ниденс:

- Добрый день.

А. Челышев:

- Программа начала работать только на прошлой неделе. Но, полагаем, уже есть первая статистика. Сколько людей обратились в банки?

А. Ниденс:

- В банки уже обратилось несколько тысяч человек. Сейчас кредитные организации обрабатывают эти заявления, консультируют людей, помогают со сбором документов. Мы как оператор программы получили на сегодня уже более 200 оформленных заявок. Это от таких банков как Сбербанк, Росбанк и Банк ДОМ.РФ.

Е. Аракелян:

- Такой отклик соответствует вашим ожиданиям? И какие прогнозы? Сколько людей в принципе обратятся, могут обратиться за такой формой господдержки?

А. Ниденс:

- Да, когда обсуждали программу с Минфином России, то предварительно выходили на прогноз, что программой воспользуется порядка 50-60 тысяч заемщиков ежегодно.

Е. Аракелян:

- Сам процесс сложный? Там есть какие-то сложности, много ли документов надо собрать? И есть ли какие-то ограничения? Правильно ли я понимаю, что там есть определенный срок, в который должен родиться третий, четвертый или последующий ребенок? Все-таки не любая многодетная семья может обращаться?

А. Ниденс:

- Да, все верно. При этом обращаю внимание, что программа имеет некую обратную силу. Потому что она действует для семей, где родился третий либо последующий ребенок с 1 января 2019 года. Если такое счастливое событие в семье произошло, то уже есть все основания обратиться в банк, в котором оформлен ипотечный кредит, с соответствующим заявлением. При этом из обязательных документов – это является паспорт, СНИЛС и нотариально заверенная копия свидетельств о рождении всех детей.

А. Челышев:

- Сегодня существует целый ряд мер поддержки для многодетных семей. В том числе при покупке жилья. Это и льготные кредиты, и материнский капитал. И вот эта мера по списанию части долга на сумму до 450 тысяч рублей. Если все эти меры собрать, на какую общую льготу, выраженную в рублевом эквиваленте, могут рассчитывать многодетные семьи?

А. Ниденс:

- Каждая история уникальна. Например, есть такая мера поддержки как материнский и семейный капитал. Дополнительно есть такая программа как налоговый вычет по первому приобретаемому жилью. И субсидирование ставки как раз для молодых семей, где двое и более детей, ставка будет составлять не более 6 % Суммарно, если это сложить за период среднего срока действия ипотечного кредита, то эта сумма значительно более 1 млн. рублей. Если переводить это на среднюю стоимость жилья в стране порядка 3 млн., то это более трети суммы покупки субсидируется государством.

Е. Аракелян:

- Давайте еще раз напомним процедуру получения этих 450 тысяч. Куда люди должны прийти и каким образом ими воспользоваться? Они там будут автоматически учтены со счета? Или какой порядок?

А. Ниденс:

- Семье, когда рождается третий либо последующий ребенок, имеется на руках ипотечный кредит, нужно обратиться с заявлением в тот банк, где была взята ипотека, приложить минимальный набор документов – паспорт, СНИЛС и нотариально заверенные копии свидетельств на рождение детей. По требованию банка комплект документов может быть расширен. После этого банк направляет оформленную заявку со всеми документами оператору программы в ДОМ.РФ. Мы соответственно эту заявку рассматриваем, перепроверяем данные через средства межведомственного электронного документооборота и с Росреестром на наличие обременения на предмет залога, и в случае подтверждения всех критериев перечисляем в кредитную организацию сумму в размере 450 тысяч рублей, которая уже банком списывается с суммы основного долга по кредиту.

А. Челышев:

- Напомню, что на прямой связи со студией управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Алексей Викторович, в документах о программе говорится о том, что списывается часть долга в размере до 450 тысяч рублей. А что означает вот это «до»? Кто-то может получить 450 тысяч, а кто-то сумму меньше?

А. Ниденс:

- Эта оговорка сделана для ситуаций, когда задолженность по кредиту составляет менее 450 тысяч. Например, осталось погасить 300 тысяч, в данном случае за счет программы будет погашена вся задолженность по кредиту. Если были начислены проценты, то проценты. Если остается какая-то дельта, то она на руки заемщику не выплачивается. Но и кредитору тоже не передается.

А. Челышев:

- Алексей Викторович, спасибо большое. На прямой связи со студией был управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. Лена, картина была бы неполной без разговора с представителем банка. Конечно, по возможности, банка крупного. Хочется понять, как с их точки зрения выглядят эти первые дни действия новой программы. Поэтому к нам присоединяется заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Михаил Сероштан. Михаил, здравствуйте.

М. Сероштан:

- Да, добрый день.

А. Челышев:

- Мы знаем основные условия самой программы, но очень интересно понять, есть ли какие-то правила и ограничения на уровне банка? Во все ли отделения, например, можно обращаться? Есть ли возможность подать заявление онлайн?

Е. Аракелян:

- Никуда не ходить. А то все-таки трое детей – это серьезная нагрузка и на время родителей тоже.

М. Сероштан:

- Здесь специальных ограничений со стороны банка, безусловно, нет. С точки зрения возможности подачи заявления – пока это офлайн, это офисы банка. Туда можно подать сейчас заявления.

А. Челышев:

- Тогда следующий процедурный вопрос. Как много времени занимает или как мало времени занимает проверка всех документов?

М. Сероштан:

- Мы рассчитываем, что это времени не займет для клиента больше, чем ... с момента подачи заявки на возмещение. Клиент получит деньги в погашение кредита. Процесс новый как для банков, так и для оператора этой программы ДОМ.РФ. И мы надеемся, что в дальнейшем эти сроки будут сокращаться.

А. Челышев:

- На прямой связи со студией заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Михаил Сероштан. Михаил, вопрос исключительно для представителей банковского сектора. Как известно, при досрочном погашении ипотеки заемщик выбирает, что у него сокращается – срок действия кредита или размер ежемесячного платежа. Как этот момент будет регулироваться при работе с деньгами, полученными в рамках этой программы?

М. Сероштан:

- Это останется опцией на выбор заемщика нашего. Он сможет выбрать наиболее устраивающий, интересующий вариант. Либо сокращение срока, либо сокращение платежа. Это он сможет сделать при подаче заявления.

А. Челышев:

- По сути, это ничем не отличается от досрочного погашения тела кредита?

М. Сероштан:

- Да, можно резюмировать так.

А. Челышев:

- Еще вопрос, который многих волнует. Речь идет о погашении только одной ипотеки? Или, например, если у человека открыты одновременно два ипотечных кредита в разных банках, в одном банке, не важно, как он может распорядиться этой суммой денег?

М. Сероштан:

- Возможность программы к однократному использованию. Клиент сможет это сделать единожды и в отношении одного ипотечного кредита.

А. Челышев:

- То есть, если у него два ипотечных кредита, то он может выбрать тот кредит, где у него, например, остаток по кредиту, по основному долгу составляет 450 тысяч рублей или больше, если второй, например, меньше?

М. Сероштан:

- Да, например.

А. Челышев:

- Михаил, спасибо большое. На прямой связи со студией был заместитель руководителя департамента розничных продуктов банка ВТБ Михаил Сероштан.

До встречи через неделю!