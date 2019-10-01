Павел Устинов - Олегу Кашину: Уважаю Путина за то, что он сделал для страны
Суд сначала приговорил Устинова к 3,5 годам колонии. Но потом передумал и дал год условно.Фото: REUTERS
Эксклюзивное интервью осужденного сначала на 3,5 года колонии, а затем на год условно Павла Устинова Радио «Комсомольская правда» про то, как его на самом деле задерживали, о чем говорили омоновцы и чем он занимался во время службы в Росгвардии
Павел Устинов - Олегу Кашину: Уважаю Путина за то, что он сделал для страны
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