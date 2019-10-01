2019-10-01T23:26:02+03:00
Москва-Лондон
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Павел Устинов - Олегу Кашину: Уважаю Путина за то, что он сделал для страны

Суд сначала приговорил Устинова к 3,5 годам колонии. Но потом передумал и дал год условно.Суд сначала приговорил Устинова к 3,5 годам колонии. Но потом передумал и дал год условно.Фото: REUTERS

Эксклюзивное интервью осужденного сначала на 3,5 года колонии, а затем на год условно Павла Устинова Радио «Комсомольская правда» про то, как его на самом деле задерживали, о чем говорили омоновцы и чем он занимался во время службы в Росгвардии

Павел Устинов - Олегу Кашину: Уважаю Путина за то, что он сделал для страны

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1 Октября 2019 20:03 - 20:32

Москва-Лондон

Тема: Кашин - онкологу из центра Блохина: Если у вас была зарплата 10 тысяч, где вы брали остальные деньги на жизнь? Царит ли взяточничество в вашей среде?

В студии: Роман ГОЛОВАНОВ, Дина КАРПИЦКАЯ, Олег КАШИН

В гостях: Максим РЫКОВ, Анастасия ВАСИЛЬЕВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
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