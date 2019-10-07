СЕГОДНЯ 08:03 2019-10-07T12:57:01+03:00

Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают задержания россиян за рубежом.

Мария Захарова — о допросе агентами ФБР депутата Инги Юмашевой: Она ехала на официальное мероприятие, согласованное на уровне министерств. Они прекрасно знали, кто она 00:00 00:00

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