Мария Захарова — о допросе агентами ФБР депутата Инги Юмашевой: Она ехала на официальное мероприятие, согласованное на уровне министерств. Они прекрасно знали, кто она
Максим Шевченко и Тина Канделаки выясняют у официального представителя МИД РФ, что происходило во время инцидента с членом российской делегации в США. А также обсуждают задержание в Иране журналистки Юлии Юзик
Мария Захарова — о допросе агентами ФБР депутата Инги Юмашевой: Она ехала на официальное мероприятие, согласованное на уровне министерств. Они прекрасно знали, кто она
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