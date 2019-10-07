В Ростове-на-Дону дали 6 лет участникам телеграм-канала о политике, которые вышли с плакатами в поддержку погорельцев. Почему за инакомыслие дают большие сроки, чем за убийство?
Максим Шевченко и Тина Канделаки горячо спорят о бардаке на дорогах и извращенности российской судебной системы в подкасте «Доживём до понедельника» Радио «Комсомольская правда»
В Ростове-на-Дону дали 6 лет участникам телеграм-канала о политике, которые вышли с плакатами в поддержку погорельцев. Почему за инакомыслие дают большие сроки, чем за убийство?
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