Домашнее насилие начинается не тогда, когда муж бьёт жену. А когда родители наказывают ребенка
Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают с экспертами, каким должен быть закон о домашнем насилии и нужен ли он вообще
Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают с экспертами, каким должен быть закон о домашнем насилии и нужен ли он вообще
Домашнее насилие начинается не тогда, когда муж бьёт жену. А когда родители наказывают ребенка
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!