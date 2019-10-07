СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-07T12:57:01+03:00

Максим Шевченко и Тина Канделаки обсуждают с экспертами, каким должен быть закон о домашнем насилии и нужен ли он вообще

Домашнее насилие начинается не тогда, когда муж бьёт жену. А когда родители наказывают ребенка 00:00 00:00

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