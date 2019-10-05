2019-10-04T23:44:39+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

Обзор событий, произошедших в этот деньОбзор событий, произошедших в этот день

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»

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5 октября. В этот день в разные годы:

1952 год - открытие XIX съезда КПСС с участием Иосифа Сталина.

1984 год - арест певца Александра Новикова.

1964 год - премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен».

1966 год - первый концерт «Поющие гитары».

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