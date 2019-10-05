Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
Последний съезд КПСС с участием Иосифа Сталина, арест певца Александра Новикова, премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен»
5 октября. В этот день в разные годы:
1952 год - открытие XIX съезда КПСС с участием Иосифа Сталина.
1984 год - арест певца Александра Новикова.
1964 год - премьера кинокомедии «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен».
1966 год - первый концерт «Поющие гитары».