На рубле поставили «крест смерти». Западные экономисты предсказывают скорый обвал российской валюты
Михаил Антонов и Мария Баченина выясняют у экспертов, что будет с рублем, в каких случаях платится штраф за курение на балконе, за чей счет тренер должен возить детей на соревнование и как предсказать кризис по цвету помады и длине юбок
На рубле поставили «крест смерти». Западные экономисты предсказывают скорый обвал российской валюты
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